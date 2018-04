De nouvelles têtes au sein de l'équipe de la Ville de Beauceville

La Ville de Beauceville a informé sa population des récentes nominations au sein de son équipe et de la présence de stagiaires.

À lire également :

Depuis le 26 mars, Cynthia Gilbert, qui possède une formation collégiale en bureautique, occupe les fonctions d’adjointe administrative, d’assistante-greffière et de secrétaire – réceptionniste.

De la même manière, Réjean Crête occupe le siège de contremaître aux travaux publics. Possédant les formations en mécanique et en génie civil, il a travaillé en génie civil auprès du MTQ, d’une compagnie en excavation et de la MRC Beauce-Sartigan.

Stagiaires depuis janvier, l’équipe des loisirs compte sur la présence de Marie-Michelle Lachance, finissante en baccalauréat en loisir, culture et tourisme, qui effectue un stage de plusieurs mois dans tous les départements. Elle peut donc mettre en pratique de façon concrète les apprentissages reçus pour le bénéfice de notre clientèle loisir.

Pour la 6e année consécutive, dans le cadre de son entente avec le Cegep Beauce-Appalaches, la ville de Beauceville a le plaisir d’accueillir une stagiaire française jusqu’en juin, Jeanne Gaston, originaire de Toulouse et étudiante à l’institut universitaire de technologie de Rodez. Elle découvrira la ville, son fonctionnement, en plus de visiter la Beauce et le Québec.