La grande collecte de Moisson Beauce a débuté aujourd'hui

C’est aujourd’hui, le 26 novembre, que débutait la collecte des Fêtes « Donnez pour nourrir l’espoir » de Moisson Beauce. Comme à chaque année, les boîtes de Noël seront installées dans différents commerces, écoles et épiceries de la région.

L’objectif est de récolter des dons en denrées et des produits de première nécessité afin d’aider les personnes dans le besoin. Souvent, ces personnes se trouvent encore plus isolées durant la période des Fêtes.

Voici quelques suggestions de denrées en demande :

Sauce à spaghetti

Ragoût de boulettes

Papier de toilette

Soupes

Crème de tomates, poulet ou champignons

Pâtes alimentaires

Fruits en conserve

« Imaginez l’inquiétude et le stress que vivent les parents de ne pas arriver à nourrir leur famille convenablement. Tous les dons sont importants et font une énorme différence dans la vie des gens plus défavorisés, spécialement dans la période des Fêtes », a affirmé Nicole Jacques, la directrice générale de Moisson Beauce.

La Banque alimentaire Moisson Beauce est un organisme de bienfaisance qui œuvre depuis 1994 pour le respect du droit fondamental à se nourrir. Chaque mois, ce sont 15 690 personnes dans la région qui reçoivent de l’aide alimentaire. Parmi toutes ces personnes, plus du tiers sont des enfants.

Grâce à ses programmes de récupération, de tri, de transformation et de distribution, l’organisme a distribué en 2017 plus de 643 mille kg de denrées et autres produits essentiels, représentant une valeur monétaire de plus de 4,2 millions de dollars, par l’entremise des 64 organismes communautaires accrédités des régions de la Chaudière-Appalaches et du Granit.

Moisson Beauce est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration des 744 bénévoles qui ont donné 10 638 heures à la cause en 2017.