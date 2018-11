La polyvalente Benoît-Vachon lance de nouveaux programmes

La polyvalente Benoît-Vachon veut plus que jamais représenter l’avenir. C’est pourquoi la direction lance de nouveau profils pour les étudiants. La direction dit redoubler d’efforts pour faire de leur établissement un lieu privilégié d’apprentissage, d’expériences et de développement.

La direction de la polyvalente croit à l’importance de l’apprentissage de l’anglais. Elle annonce donc qu’à partir de l’an prochain, tous les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire auront accès à plus de périodes d’anglais (anglais enrichi et anglais plus).

Des profils personnalisés

La direction de l’école a aussi bonifié les options des programmes offerts. Dorénavant, chaque élève choisira son propre profil selon ses intérêts (arts plastiques, cheerleading, compétition, hockey, hockey compétition, langues.com, multisports, musique, natation de compétition, soccer-basketball, STIM). Les élèves de la polyvalente auront ainsi l’occasion de personnaliser leur parcours scolaire et de se familiariser davantage avec l’anglais.

La polyvalente Benoît-Vachon lancera aussi le profil STIM (sciences, technologies, informatique, mathématiques) dès l’automne 2019. Ce profil permettra aux élèves d’explorer le monde des sciences, de la technologie, de la robotique, de la programmation, de la conception et de l’impression 3D.