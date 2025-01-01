Nous joindre
Opération Nez rouge: près de 150 raccompagnements prévus en Beauce-Etchemins

Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La fin de semaine qui débute sera fort occupé pour les bénévoles de l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins, alors que des dizaines de sociaux des fêtes se dérouleront partout sur le territoire.

Ils seront donc en poste ce soir ainsi que demain (samedi), et ce, de 21 h à 3 h. Entre 125 et 150 raccompagnements sont prévus pour la fin de semaine.

La participation d’un nombre accru et substantiel de bénévoles est primordiale. Les personnes intéressées sont donc invités à s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également joindre l'organisation à beauce-etchemins@operationnezrouge.com. Enfin, il est aussi possible de se rendre directement à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Que ce soit comme bénévoles ou usagers du service, contribuez/participez à : « Un retour bien accordé ».

Vous pouvez dès maintenant prévoir d'utiliser ce service en composant les numéros suivants:

- pour le Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente St-Georges): 418-227-0808;

- pour le Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Monseigneur Feuiltault Ste-Marie): 418-387-6444;

- pour le Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin): 418-625-3000.

