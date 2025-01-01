La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 6 décembre

La Maison Catherine de Longpré dévoile les gagnants de sa loterie

La 34e édition de la loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré, dont les gagnants ont été tirés ce vendredi soir, a permis d'amasser 519 215 $.

« Je ne peux plus vivre comme ça »: l’appel à l’aide de Sophie Labbé

Épuisée par ses souffrances, Sophie Labbé lance un appel du cœur pour trouver un médecin qui l'aidera à se remettre sur pieds.

Dimanche 7 décembre

Le Marché de Noël de Saint-Georges continue ce dimanche

Le Marché de Noël de Saint-Georges, qui a débuté samedi, se poursuit aujourd'hui sur la place du Grand Marché Beauce-Sartigan.

Une nouvelle plateforme pour le bénévolat en Beauce-Etchemins

La Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins a annoncé cette semaine le lancement de Bénévolat Beauce-Etchemins, une toute nouvelle plateforme réunissant en un seul endroit les opportunités de bénévolat au sein des organismes communautaires de la région.

Alcool ou drogue au volant: les citoyens sont de plus en plus sensibilisés

Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifient leurs interventions jusqu'au 4 janvier prochain, dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue.

L'Amour avec un grand A

Le respect, la communication, le pardon et les petites attentions seraient les ingrédients secrets pour réussir son histoire d’amour.

Lundi 8 décembre

Une subvention de 150 000 $ pour le District de la construction innovante

Le gouvernement du Québec vient d'octroyer une somme de 150 000 $ pour la réalisation du projet de District de la construction innovante en Nouvelle-Beauce.

Beauceville installe une première sculpture de Paule Veilleux

La Ville de Beauceville vient de procéder à l'installation d'une des quatre oeuvres monumentales qu'elle possède et réalisée par la sculptrice de renommée internationale, Paule Veilleux.

Un investissement de 225 000 $ pour moderniser le Mont-Orignal à Lac-Etchemin

La station de ski du Mont-Orignal, à Lac-Etchemin, bénéficiera d’un coup de pouce de 225 704 $ pour moderniser ses installations et enrichir son offre récréotouristique.

Mardi 9 décembre

Le livre «Crash: le combat d’un entrepreneur» traduit en arabe

Le livre biographique de l'homme d'affaires et philanthrope Jean Champagne, Crash: le combat d’un entrepreneur, est maintenant disponible en langue arabe.

Incendie dans un immeuble à logements

Les locataires de trois appartements d'un immeuble à logements de Beauceville ont été mis à la rue, à la suite d'un incendie qui a ravagé le bâtiment où ils habitaient.

Des projets éducatifs qui changent des vies à l’édifice Les Sources

L’équipe-école de l’édifice Les Sources et le CSSBE ont présenté, ce mardi 9 décembre à Saint-Georges, l’évolution de ses classes de participation sociale et du programme DHS (Développement des habiletés spécifiques), deux initiatives mises en place depuis octobre 2024 pour soutenir les adultes vivant avec des besoins particuliers.

Les Snowbirds à Saint-Georges le 24 juin

L'escadron des Snowbirds livrera un spectacle aérien le 24 juin, à l’aéroport de Saint-Georges.

Commerces de proximité: 150 000 $ investis à Courcelles-Saint-Évariste

Afin de maintenir la disponibilité des services et protéger un commerce de proximité, Québec octroie une somme de 150 000 $ à Alimentation Domingue Inc, de Courcelles-Saint-Évariste, en vertu du Fonds régions et ruralité.

Mercredi 10 décembre

Un total de 51 925 $ amassés pour la santé en Beauce

La campagne postale 2025 de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin a permis de récolter un montant total de 51 925 $, ont fait savoir les responsables de l'organisme, par voie de communiqué de presse.

La Banque du Canada maintient le taux directeur à 2¼ %

La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. Le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Courcelles-Saint-Évariste se cherche un nouveau nom

Les citoyennes et citoyens de Courcelles-St-Évariste, mais aussi toutes les personnes intéressées par la toponymie, sont invités à soumettre des propositions pour trouver le nouveau nom de la Municipalité, et ce, jusqu'au 11 janvier prochain.

Décès de l'ancien maire Jean-Guy Deblois

L'ancien maire de la petite localité de Saint-René, Jean-Guy Deblois, est décédé le 4 décembre à l'âge de 82 ans.

Hubert Maheux derrière les aventures d’Amandine et de Gédéon

Derrière la toute nouvelle comédie musicale audio pour enfants, L’étrange Noël d’Amandine et de Gédéon, se cache son co-créateur originaire de la Beauce, Hubert Maheux.

Jeudi 11 décembre

L’œuvre d’une élève inspire la carte de vœux du CSSBE

Pour souligner la période des Fêtes, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et ses établissements scolaires offriront à leurs partenaires et à leur équipe une carte de vœux toute spéciale.

Roxanne Bolduc brille de nouveau avec la France U19 de soccer

La jeune défenseure Roxanne Bolduc connaît un début de parcours international remarquable. À seulement 17 ans, elle vient de compléter une première phase parfaite de qualification à l’Euro U19 avec l’équipe de France féminine.

La campagne des biscuits sourire a rapporté 39 476$ à Saint-Georges

La campagne des biscuits sourire des Fêtes a permis d'amasser un montant de 39 476$ dans les Tim Hortons de Saint-Georges.

Centre municipal de Beauceville: où en est rendu le projet?

En vertu de la Loi sur l'accès à l'information, EnBeauce.com a obtenu de la Ville de Beauceville des documents compilant les dépenses engagées par cette administration dans le projet du futur Centre de services municipaux et communautaires, que l'on désigne actuellement par l'acronyme CSMC.

Vendredi 12 décembre

Près de 13 000 $ récoltés pour le Domaine Taschereau

C'est un montant total de 12 780 $ qui a été récolté au profit du Domaine Taschereau – Parc Nature, à l'issue du 15e Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce.

Geneviève St-André lance un outil d'aménagement résidentiel «introspectif»

Une autrice, artiste multidisciplinaire et designer d’intérieur de la Beauce vient de lancer un outil spécialisé novateur, qui propose une approche d’introspection par les ressentis vécus dans un aménagement résidentiel.