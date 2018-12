La Polyvalente des Abénaquis cuisine 50 lasagnes

Les 125 écoles secondaires du Québec qui accueillent les Brigades Culinaires de la Tablée des Chefs se sont mobilisées au cours des dernières semaines pour participer à La grande corvée alimentaire Saputo. Le défi consistait à préparer 50 lasagnes nutritives par école pour ensuite les remettre à un organisme communautaire de leur région. Au total, 50 000 portions ont été distribuées à des personnes dans le besoin.

À St-Prosper, plus précisément pour la Polyvalente des Abénaquis, les 50 lasagnes cuisinées ont été remises à l’organisme Premiers secours.

Faire sa part dans la communauté avec La grande corvée alimentaire Saputo

La grande corvée alimentaire Saputo cadre parfaitement avec la mission de La Tablée des Chefs qui vise à nourrir les personnes dans le besoin. Ce programme d’engagement communautaire, lancé en 2017 par Saputo, un partenaire de longue date, a su se distinguer par sa formule unique et son effet rassembleur, tant pour les employés qui préparent les repas que pour les familles démunies qui les dégustent. Ainsi, La Tablée des Chefs a choisi de soutenir La grande corvée alimentaire Saputo en plaçant cette initiative au cœur des Brigades Culinaires. Cette année, pour la première fois, les jeunes participants ont développé leur éducation culinaire tout en amplifiant l’impact social de ce grand projet communautaire.

L’importance des Brigades Culinaires dans les écoles

Les Brigades Culinaires est un programme mis sur pied par La Tablée des Chefs pour initier les jeunes entre 12 et 17 ans à la cuisine. L’objectif est de mobiliser les jeunes autour des techniques de base en cuisine et des principes de saines habitudes de vie. Il permet aux jeunes de vivre une expérience remarquable et passionnante dans le cadre scolaire tout en développant leurs aptitudes en cuisine. La Tablée des Chefs souhaite présenter le programme de formation culinaire dans 200 écoles secondaires au Québec, d'ici 2019.