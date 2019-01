Restez au chaud et en sécurité cet hiver

En pleine saison froide, c’est le moment de sortir les patins, les traîneaux et les motoneiges et de construire des bonhommes de neige. Cependant, il ne faut pas oublier de prendre certaines précautions en périodes de grands froids afin de profiter de l’hiver tout en restant au chaud et en sécurité. Voici quelques conseils de la Croix-Rouge canadienne pour vous aider à vous préparer.

Restez au chaud

Il est important de vous couvrir la peau lorsque vous êtes exposé au froid, comme vos doigts, vos joues, vos oreilles et votre nez. Vous pouvez aussi couvrir votre tête en portant un chapeau.

Sachez comment reconnaître les symptômes de situations d’urgence liées au froid comme les engelures et l’hypothermie, et soyez prêts à réagir.

Si vos vêtements sont mouillés, changez-les pour des vêtements secs le plus rapidement possible. Portez des couches de vêtements tissés serrés en laine ou en tissus synthétiques. N’oubliez pas également de vous hydrater.

Restez en sécurité pendant les tempêtes hivernales

L’hiver est souvent magnifique, mais la météo peut changer rapidement. Demeurez en sécurité tout au long de la saison en établissant un plan, en préparant une trousse d’urgence et en connaissant les risques dans votre collectivité.

Si possible, évitez de vous déplacer pendant les tempêtes et écoutez la météo locale si vous devez sortir. Prenez soin de vous habiller convenablement pour aller à l’extérieur.

Vérifiez si les membres de votre famille, vos amis et vos voisins ont besoin d’une aide particulière.

Sur la route

La conduite en hiver apporte son lot de défis. Il est aussi important d’adopter une conduite adaptée aux conditions hivernales que de préparer son véhicule pour l’hiver. Avant de prendre la route, écoutez la météo, assurez-vous que votre réservoir est au moins à moitié rempli et préparez une trousse que vous garderez dans votre véhicule en cas d’urgence.

Une fois toutes ces précautions prises, vous pourrez profiter de l’hiver avec vos amis et votre famille en sachant que vous êtes prêt à affronter tout ce que la saison vous réserve. Pour plus d’informations, visitez le www.croixrouge.ca.