Ferme Rodveil Holstein : les honneurs après le drame

La famille Rodrigue a reçu une dose de réconfort mardi alors que Holstein Canada a décerné la mention de « Maître éleveur » à la Ferme Rodveil Holstein de Saint-Simon-les-Mines. Les Rodrigue ont été ébranlés en septembre dernier suite au décès accidentel de Dany Rodrigue, alors propriétaire de la ferme familiale.

« C’est comme gagner la coupe Stanley », explique Mario Rodrigue, le frère de la victime. Ce titre est décerné à 20 propriétaires de ferme au Canada, alors que des milliers d’autres sont admissibles. Ce dernier confie que Dany Rodrigue rêvait de ce titre depuis longtemps. C’est un travail de longue haleine qui a permis à la ferme Rodveil d’obtenir la Mention de « Maître éleveur ».

La performance des candidats est étudiée sur une période de 14 ans. Le Maître éleveur doit élever des troupeaux avec le meilleur ratio de vaches qui possèdent des qualités de production élevées, une conformation remarquable, de grandes compétences en reproduction, ainsi qu’en santé et en longévité.

Un prix chargé d’émotions

Bien que les honneurs reviennent en grande partie à Dany Rodrigue, l’obtention de ce titre est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail, entamé par Laurette, Veilleux et André Rodrigue qui ont toujours été présents sur la ferme. La famille Rodrigue se dit touchée par le grand prix reçu cette semaine.

« C’est émotif. On aimerait qu’il soit là pour pouvoir recevoir le prix, mais la vie en a fait autrement. On va aller chercher ce prix en famille. »

Les nouveaux gérants de ferme Alexandre Gauthier et Valérie Bolduc, en poste depuis le 15 octobre, admiraient le travail de Dany Rodrigue bien avant de prendre les commandes de la ferme. « Alexandre et Valérie ont les connaissances et les compétences pour bien s’occuper de la ferme. », souligne Mario Rodrigue.

Le 27 avril, plusieurs membres de la famille se déplaceront à l’Île-du-Prince-Édouard, afin d’aller réclamer le prestigieux titre. On présentera aussi une vidéo mettant en vedette la ferme Rodveil ainsi que le pedigree des vaches.

« Il y a une publicité indirecte qui découle de tout cela. La ferme est maintenant reconnue dans l’ensemble du Canada. Ça vient prouver que la ferme a une belle et grande valeur. »

Rappelons que Dany Rodrigue avait perdu la vie après avoir tenté de sauver un de ses employés tombé dans un silo à ensilage, le 26 septembre dernier.