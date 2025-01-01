Vente de matériel informatique au profit d'œuvres caritatives en Beauce-Etchemins

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) tiendra une vente de matériel informatique excédentaire le samedi 22 novembre 2025, de 9 h 30 à 12 h.

L'événement se tiendra dans le hall d’entrée principal de l’école des Appalaches de Sainte-Justine au 135, boulevard Lessard, Sainte-Justine, à l’avant de la bâtisse.

Plusieurs équipements informatiques à bas prix seront mis en vente pour toute la population. On trouvera une cinquantaine d'ordinateurs portables:

- des HP Probook 440 G6, i5-8265U CPU @ 1.60GHz, 256 SSD, 8GB RAM à 100$,

- et des Dell Latitude 3400 , i5-8265U CPU @ 1.60GHz, 256 SSD, 8GB RAM à 100$.

Il y aura également environ 75 tablettes; des IPad (6e génération) 32 Go à 60$.

Les achats devront être effectués en argent comptant seulement et une limite d’un seul appareil de chaque modèle par personne devra être respectée (certaines conditions s’appliquent).

Tous les profits des ventes seront remis à des œuvres caritatives situées en Beauce-Etchemins.