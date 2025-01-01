La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 8 novembre

Jimmy Morrissette remporte 100 000$ avec un billet de Gagnant à vie

Jimmy Morrissette, un résident de Chaudière-Appalaches, a remporté un lot instantané de 100 000 $ à sa loterie préférée: le Gagnant à vie.

Ambiance joyeuse et festive au Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins

La bonne humeur est au rendez-vous pour le 14e Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins qui a lieu cette fin de semaine au Centre communautaire de la municipalité.

(EN VIDÉO) Alexis Cliche, 11 ans, déjà champion et fier héritier d’une passion familiale

Dans la famille de Marie-Pierre Labbé et Marc-André Cliche, l’Autodrome Chaudière est devenue une deuxième maison.

Dimanche 9 novembre

Jerry Beaudoin élu Président national du Parti Québécois

Jerry Beaudoin, originaire de Lac-Etchemin, a été élu par acclamation Président national du Parti Québécois le mercredi 5 novembre 2025 alors que la période des mises en candidature se clôturait.

Maison Mathéo: une résidence spécialisée unique bientôt à Saint-Georges

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a dévoilé aujourd’hui la Maison Mathéo, un projet unique destiné aux enfants et jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, physique, ou un trouble du spectre de l’autisme.

Le jour du Souvenir célébré à Beauceville pour honorer le devoir de mémoire

La cérémonie du jour du Souvenir de Beauceville s’est tenue ce dimanche matin au Parc Mathieu en présence d’élus locaux, de citoyens ainsi que de plusieurs membres du Régiment de la Chaudière et de cadets.

Lundi 10 novembre

Adstock: le conseil municipal est prêt pour son nouveau mandat

À la suite de la nomination par acclamation des membres du conseil, la Municipalité d’Adstock a organisé une tournée des infrastructures municipales à travers son vaste territoire de plus de 300 km2.

Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Le 25e souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser cette année une somme de 467 297 $, au profit de la Fondation Moisson Beauce.

Mardi 11 novembre

Deux bières de Frampton Brasse primés au Canada

Deux bières de la microbrasserie beauceronne Frampton Brasse ont été récompensées pour leur qualité et leur originalité, dans le cadre de la Coupe des bières du Canada, qui se tient cette semaine à Québec.

Jour du Souvenir hivernal à Saint-Georges

C'est au lendemain de la première bonne bordée de neige de l'année que s'est tenue, ce matin, la cérémonie du jour du Souvenir, à la Place des vétérans de Saint-Georges.

Manon Bougie préside son premier conseil à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a tenu, ce lundi 10 novembre, la première séance du conseil municipal 2025–2029, marquée par un moment historique : l’entrée en fonction de Mme Manon Bougie, élue récemment à la mairie.

(EN VIDÉO) Revivre après un traumatisme crânien: le parcours inspirant de Jonathan Coulombe

Le Georgien Jonathan Coulombe a été victime d’un accident de voiture le 27 novembre 2002. Ce jour-là, sa vie a basculé.

Mercredi 12 novembre

Expropriation imminente: un cri du cœur adressé à la mairesse de Lac-Mégantic

À trois jours de l’expropriation de deux citoyens de Lac-Mégantic prévue ce vendredi 14 novembre, une lettre ouverte a été envoyée à la mairesse Julie Morin pour dénoncer ce que ses auteurs qualifient d’« éviction inhumaine ».

Futur centre municipal de Beauceville: «On peut pas se permettre d'aller trop vite»

«Je suis convaincu qu'avec nos élus, on va être capable d'aller chercher ce qu'il faut (en financement) et de le faire (centre municipal) à un coût abordable pour la communauté [...] On s'était fait un échéancier (de réalisation) un peu plus court mais on va l'étirer un peu car on ajoute certains éléments. On peut pas se permettre d'aller trop vite. Autrement, on va "fesser" un mur (en termes de coûts).»

Le GIRAM s’oppose fermement au déclassement du Château Beauce

Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) monte de nouveau au front pour défendre le Château Beauce, situé à Sainte-Marie.

Jeudi 13 novembre

Un ado autiste empêché d'avoir accès à une ressource intermédiaire de son choix

La candidature d'un jeune autiste de 17 ans et demi, résident de Scott, pour être transféré vers une ressource intermédiaire dans la Beauce, a été refusée par un comité multidisciplinaire chargé d'évaluer les demandes.

Le Cégep Beauce-Appalaches souligne la réussite de ses diplômés

Le campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches a tenu, ce samedi 8 novembre, sa 22e cérémonie de remise des diplômes, célébrant le parcours de 128 finissantes et finissants issus de six programmes d’études.

Un colloque international sur l’eau se tiendra en Beauce

REx-Fluvius, tel est le nom d'un nouveau colloque international, dédié à la restauration des cours d’eau, qui se tiendra les 18 et 19 novembre à La Cache à Maxime de Scott.

Vendredi 14 novembre

Une nouvelle saison pour «Les Concerts sous le clocher»

Les Concerts sous le clocher débutent la saison 2025-2026 avec le duo formé de Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé.

Décès de l'ancien chef des pompiers de Saint-Georges

L’ex-directeur du Service de la sécurité incendie (SSI) de la Ville de Saint-Georges, Robert Poulin, est décédé le 11 novembre, vient d'annoncer l'administration municipale par voie de communiqué.

Souper des jeunes gens d’affaires: Garaga inspire la relève beauceronne

Le 38e Souper des jeunes gens d’affaires du Conseil économique de Beauce (CEB) a réuni, ce jeudi 13 novembre au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges, plus de 400 participants issus du milieu entrepreneurial.