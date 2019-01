Un don de 57 000 $ pour quatre organismes de Chaudière-Appalaches

Aujourd’hui le 23 janvier, le Fonds communautaire Bell cause pour la cause a remis un don total de 57 000 $ aux organismes de Chaudière-Appalaches la Fondation Santé Beauce-Etchemin, la Rencontre, le Sillon et la Maison de la famille Rive-Sud.

À lire également :

Les usagers du pavillon Marillac pourront désormais bénéficier d'espaces extérieurs

Même s’il est plus facile qu’auparavant de parler de santé mentale, cette problématique est encore aujourd’hui trop souvent sous-estimée, voire même négligée, et touche toute la population.

Le directeur du programme de santé mentale et dépendance du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS), M. Michel Laroche, en a profité pour remercier Bell Cause pour la cause pour les généreux dons, au nom des quatre organismes :

« Les dons remis ont une incidence directe sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes concernées par la maladie mentale et les membres de leur famille. Grâce aux efforts de la communauté et aux dons, nous travaillons tous ensemble pour répondre aux attentes des personnes ayant besoin de soutien », a-t-il d’ailleurs mentionné.

Un appui financier qui contribue au mieux-être des gens

Bell cause pour la cause est fier d’appuyer les quatre organismes de la région qui font un effort pour offrir un environnement de soutien aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et qui contribuent ainsi à leur mieux-être.

« On est habitués de commanditer des festivals, des événements spéciaux, des choses comme ça. Quand on est arrivés en disant on va commanditer la santé mentale, ça a été un petit choc. La santé mentale, c’est drôle qu’on commandite ça. Puis 8 ans après, on s’aperçoit de tout le bien que ça fait », a indiqué M. Paul Lacoursière, gestionnaire principal aux communications de Bell et responsable des commandites en région.

En plus de l’annonce des dons faits aux quatre organismes, M. Lacoursière en a profité pour rappeler la journée de Bell cause pour la cause qui aura lieu mercredi le 30 janvier prochain. Ce dernier a d’ailleurs mentionné que l’an dernier, le programme a pu aller chercher, à coup de 5 ¢, un montant de 6,5 M$.

Projets des organismes récipiendaires

Lors de cette remise de dons, chaque organisme a fait part de projets mis sur pied afin d’améliorer l’accès à des services en santé mentale en Chaudière-Appalaches.

La Fondation Santé Beauce-Etchemin souhaite, pour sa part, concrétiser le projet d’un espace extérieur au Pavillon Marillac, à Saint-Georges. Tout en soutenant les usagers de l’hôpital psychiatrique de jour, le projet permettra à ceux-ci de sociabiliser, briser l’isolement, contrer la stigmatisation, réaliser des activités, des échanges et des ateliers à l’air frais.