La 50e édition de l'Expo de Saint-Prosper verra le jour

C’est avec grand soulagement que le comité organisateur de l’Exposition de Saint-Prosper a annoncé que l’on pourra fêter le 50e anniversaire de l’événement du 15 au 19 mai prochain. Suite à l'incendie de l'aréna, les exposants ont été relocalisés à la Polyvalente des Abénaquis.

L’exposition se déroulera dans le gymnase de la polyvalente et les activités extérieures ainsi que le chapiteau Desjardins seront dans le stationnement des membres du personnel. Tous les exposants seront présents.

Des frais additionnels

Pour tenir cette 50e édition, il en coûtera 9000$ de plus à l’organisme. Ces frais supplémentaires sont entre autres dus aux coûts plus élevés des assurances, à la location de rideaux et de toilettes chimiques, ainsi qu’à la construction de nouvelles structures pour les kiosques.

Des pieds et des mains

Pour que l’édition 2019 voie le jour, des pieds et des mains ont été faits par le comité organisateur, mais aussi par plusieurs autres intervenants.

« Il y a plein de gens qui ont facilité la tenue de la 50e édition. », a lancé Guillaume Rodrigue, président du comité organisateur, au bout du fil.

Ce dernier a été fort touché par les nombreux élans de générosité. Deux jours seulement après le drame, le conseil d’administration de l’Expo a le conseil de ville de Saint-Prosper à la recherche de solutions.

Aide financière

La Commission scolaire Beauce-Etchemin accueillera l’événement à moindres coûts, tandis le conseil des maires de la MRC des Etchemins versera 2000$ à l’organisation. Le député Samuel Poulin a alloué une aide financière de 1000$ ; il s’était d’ailleurs engagé à soutenir la municipalité dans cette épreuve.

Le comité organisateur tient aussi à remercier l’implication et la volonté de l’électricien de l’Expo, Noël Quirion, le décorateur Marc Breton de Fleuriart et d’anciens membres du comité de l’Expo. Ils ont tous été collaborateurs et ont contribué à la relocalisation.

Tous les exposants ayant déjà confirmé leur présence seront contactés au cours des prochains jours afin de leur donner davantage de détails.