Le nom est choisi pour le pont de la 30ème Rue

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins avait lancé un concours afin de nommer le pont de la 30e Rue. Ainsi, il sera dorénavant connu sous le nom du pont Pierre-Bourque.

Cet homme a créé la Menuiserie des Pins en 1946, première entreprise industrielle de la localité, ce qui a contribué à l’essor et au développement de Notre-Dame-des-Pins. Il a fait construire deux rues et érigeait des maisons préfabriquées faites par sa deuxième compagnie, Beauce Plastic. M.Bourque fut fondateur et propriétaire d’une usine de fabrication de bateaux en fibre de verre, d’une entreprise de fabrication de patios de bois et d’un commerce de location de motoneiges.

La municipalité doit à cet entrepreneur la construction du pont, afin de permettre aux véhicules lourds de traverser la rivière. En plus, il fut maire de 1961 à 1969 et président de la Commission scolaire de Notre-Dame-de-la-Providence.

Gagnants du concours

Mme Isabelle Henry fut tirée au sort parmi les cinq personnes ayant proposé le nom de Pierre Bourque.

M. André Drouin a gagné un prix de participation. 37 personnes ont participé au concours, mais 5 propositions ont été rejetées puisqu’elles ne répondaient pas aux critères de sélection.