Sciences en action se mérite un prix reconnaissance

L’activité Sciences en action, menée au CIMIC en avril et en mai dernier, a reçu un prix reconnaissance lors du souper annuel du Regroupement des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches.

Le souper-gala avait lieu le mardi 21 mai dernier, à Thetford Mines. Plusieurs représentants de la CSBE y étaient, incluant le président Charles-Henri Lecours et son directeur général Normand Lessard et le directeur du CIMIC, Robin Rodrigue.

L’activité Sciences en action a permis aux 800 élèves de 4e secondaire de la CSBE de vivre une journée où les concepts scientifiques appris en classe étaient appliqués de manière concrète dans les ateliers du CIMIC. On y a notamment exploré des concepts scientifiques touchant l’ingénierie mécanique, l’électricité, l’électromagnétisme, les systèmes de transformation de mouvement, l’interprétation des dessins, la combustion et la propriété des matières plastiques.

Le directeur général de la CSBE a tenu à féliciter les instigateurs de ce projet.

« Dans la mission de notre commission scolaire, on parle d’inspirer l’élève et c’est précisément ce qu’on réussit à faire avec des activités comme Sciences en action. Félicitations aux personnes du CIMIC et de l’ensemble de nos écoles secondaires qui ont travaillé en équipe pour le plus grand bien des élèves. », affirme-t-il.

M. Lecours, abonde dans le même sens : « Quand tout le monde se donne la main pour favoriser la réussite de nos élèves, on réussit de fort belles choses, et cette activité en est un bel exemple. Je veux en particulier souligner la participation du Mécanium et du Groupe Canam, qui ont contribué au grand succès de Sciences en action.