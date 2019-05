Pascal Goyette présente Marchons pour l'Alzheimer 2019

Voir la galerie de photos

Cette semaine, Pascal Goyette nous présente une vidéo de l'évènement « Marchons pour l’Alzheimer » à Saint-Georges, qui avait lieu le 26 mai 2019.

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches tenait la 12e édition de « Marchons pour l’Alzheimer » à Saint-Georges, qui débutait à l’Île Pozer.

Dès 8h45, les marcheurs s’étaient rassemblés pour partir à 10h comme partout dans la province. Les participants furent nombreux et le président d’honneur de la Marche Jean-Pierre Tardif pouvait confirmer la journée même que l’objectif de 20 000 $ avait été dépassé.

Cette marche avait pour but de sensibiliser à la maladie d’Alzheimer qui touche dans la région plus de 8500 personnes, dont plus de 800 personnes dans la MRC de Beauce-Sartigan.

Les marcheurs au rendez-vous

Des gens avaient fait le déplacement d’un peu partout dans la région, entre autres de La Guadeloupe, East Broughton, Thetford Mines, Saint-Anselme, Saint-Côme et Saint-Joseph. Les participants de tous les âges ont bravé la mauvaise température du matin pour appuyer la cause.