Le 24 DH remet 54 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Le 24 DH St-Georges Ford a tenu son souper samedi dernier, afin de marquer la fin de ses activités 2019. Les organisateurs en ont profité pour remettre à la Fondation Santé Beauce- Etchemin un don 54 000 $ pour aider les poupons,les enfants malades de la région et leurs familles. Depuis six ans, le 24DH St-Georges Ford a amassé 345 500 $.

À lire également: Mission accomplie pour le 24DH St-Georges Ford !

De nombreux partenaires

Les membres du comité organisateur, François Bégin, Carl Breton, Vincent Doyon, Louis Larochelle et Maryse Rodrigue ont remercié les partenaires majeurs, tels St-Georges Ford, CRB et Hockey Zone.De nombreux commanditaires ont apporté leur soutien et ont souligné l’implication des 50 joueurs. La collaboration des bénévoles a permis le succès de l’activité sportive du mois de mai au Centre Lacroix-Dutil. Pour cette édition, le 24DH a pu profiter de l'expertise du Tour de Beauce pour la logistique liée à l'événement.

Invités d’honneur

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, le directeur-adjoint du programme Jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches, Denis Lafontaine et la directrice de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Luce Dallaire, étaient présents au souper pour exprimer leurs remerciements à l’organisation et à l’ensemble des partenaires et participants.

« Vos efforts profitent à la communauté. Vous êtes un exemple de générosité et de solidarité », a souligné M. Lafontaine.

Achat de nouveaux appareils médicaux

Les appareils médicaux achetés grâce aux dons récoltés iront à l’unité mère-enfant de l’Hôpital de Saint-Georges, dans les CLSC de Saint-Georges et de Lac-Etchemin.

« Merci de votre confiance, bravo pour cette détermination qui vous motive à poser un geste ayant un véritable sens ! Compter ou atteindre un but, malgré les obstacles, prend de l’énergie et du courage. Mais ça fait grandir, peu importe l’issue du « match » de hockey... ou de la vie ! », note Luce Dallaire.

Les appareils sont : un système de moniteur de tension artérielle avec deux moniteurs, deux appareils respiratoires pédiatriques, des balances de table nouveau-nés et des infantomètres.