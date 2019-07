Le Normandie lance une pétition pour obtenir un permis de construction

Les propriétaires du restaurant le Normandie - Bar l’Entracte ont lancé une pétition vendredi pour obtenir un permis afin de reconstruire le bâtiment lourdement touché par les inondations printanières.

Les propriétaires sont prêts à assumer tous les coûts de la reconstruction.

« Pour celles et ceux qui se disent qu'ils n'ont pas envie de payer encore pour les gens touchés par ces inondations, veuillez prendre en considération que M. Bernard a dit qu'il n'a eu aucun montant d'argent pour rebâtir et qu'il va en assumer tous les frais », peut-on lire.

Les instigateurs de la pétition invitent tous les Beaucevillois qui ont fréquenté l’établissement à la signer :

« À tous celles et ceux qui de près ou de loin ont fait en sorte que le Normandie existe depuis 80 ans et qui ont contribué à sa prospérité … Et bien c'est à toi que nous demandons de bien vouloir signer cette pétition. »