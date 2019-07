Le Party Harley du Bar Traffic viendra en aide à deux enfants malades de Saint-Zacharie et de Saint-Georges

C’est le samedi 3 août prochain que le Bar Traffic, situé à Saint-Benoît-Labre, tiendra son Party Harley pour une 25e édition.



Cette randonnée annuelle de motocyclistes d'une centaine de kilomètres débutera en après-midi, dès 13 h, et le départ se fera sur les lieux du bar même, situé sur la route du lac Poulin. Les motocyclistes effectueront un aller-retour entre Saint-Benoît-Labre et Saint-Théophile. Les organisateurs de l'événement, Donald et Édith Boucher qui sont aussi propriétaires du Bar Traffic, s'attendent à accueillir de 700 à 800 participants lors de cette journée, tout dépendant de la température.

La randonnée est au coût de 10 $, alors que le méchoui, qui aura lieu dès 16 h au retour, est au coût de 20 $. La randonnée est comprise à l’achat d’un gilet. Blues Gator et Jason Deraps s’occuperont notamment de l’animation musicale pendant la soirée. Celle-ci commencera dès 18 h.

Les organisateurs réservent une surprise aux participants sur les lieux de l’arrêt de la randonnée. Il y aura aussi des tirages sur place.

Cette année, tous les fonds recueillis seront remis à la Fondation Ouvre ton cœur à l’espoir, ainsi qu’à deux enfants malades, soit Blue-Ève Émond de Saint-Zacharie et James Guillemette de Saint-Georges. L'an passé, le Party Harley avait permis de recueillir 26 000 $.

Les gens sont donc attendus en grand nombre pour soutenir cette cause et célébrer le 25e anniversaire de l’événement. Pour obtenir plus d’informations, il est possible de contacter le Bar Traffic au 418 227-8096.