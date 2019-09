Les contenants réutilisables dans les IGA seront acceptés dès le 16 septembre

Depuis avril dernier, il est possible pour les consommateurs d’utiliser dans les chaînes d’épicerie Metro des contenants réutilisables pour leurs achats. Dès le 16 septembre, tous les magasins d’alimentation IGA du Québec mettront en place cette même mesure en projet pilote.

Quels achats ?

Les clients pourront utiliser leurs contenants pour les aliments en vrac, les fruits et légumes et pour les comptoirs libre-service. D’ailleurs, Anne-Marie Rodrigue, copropriétaire du IGA Rodrigue et Filles à Saint-Georges ne croit pas que le service sera ralenti.

« Ça va être plus dans la manipulation des employés, ils vont devoir être vigilants. On va utiliser des pinces, on va se laver les mains plus souvent. De toute façon, habituellement, soit ils mettaient des gants ou ils se lavaient les mains entre les transactions. »

Critères pour les plats

Mme Rodrigue explique que les contenants qui seront usés par les lave-vaisselle, sales ou en mauvais états seront refusés. Ils devront également être conçus pour entreposer des aliments et sans code à barres. Par exemple, les pots de yogourts ne seront pas acceptés.

Fonctionnement

Avant de remplir, un plat, les clients devront aller à la courtoisie et le faire peser. Les contenants peuvent être en verre ou en plastique. Les sacs en tissu ou en filets pour les aliments secs et les fruits et légumes seront autorisés.

Réduire l’utilisation du plastique

Le 1er août, le détaillant alimentaire Sobeys avait annoncé l’élimination d’ici janvier prochain des sacs en plastique de ses 225 magasins au Canada. Un projet-pilote est en cours dans les magasins de l’île de Montréal.

Mme Rodrigue croit que cela répondra à la demande des clients qui étaient nombreux à demander s’il était possible d’utiliser des contenants réutilisables.

