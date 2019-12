La Maison Catherine de Longpré amasse 414 380 $ lors de sa loterie annuelle

C’est ce vendredi 6 décembre que la Maison Catherine de Longpré a fait connaître le nom des gagnants de sa 28e loterie annuelle, qui s'est déroulée sous le thème Un geste d'une grande dignité, à la salle de la cafétéria de l’hôpital de Saint-Georges.

Lors de cet événement qui se déroulait sous la présidence d’honneur de Serge Lemieux, président de Filature Lemieux inc. de Saint-Éphrem, les organisateurs ont procédé à la remise de 45 prix. L’activité de financement a permis d’amasser cette année un montant de 414 380 $. L’objectif, déterminé par M. Lemieux, avait été fixé à 385 000 $.



« C'est une belle somme d'argent. C'est 27 % de notre budget d'opération. Là, on doit être passé à 28 %, à peu près. C'est une somme très intéressante », a affirmé le responsable de la loterie 2019, Léon Drouin.

Le montant qui a été recueilli permettra ainsi à la Maison Catherine de Longpré de poursuivre sa mission.

« C'est notre mission à chaque jour de rendre digne et d'être au service des gens qui ont besoin de nous. Votre contribution est importante, car elle permet de continuer d'offrir tous ces soins de grande qualité gratuitement », a souligné la directrice générale de la Maison Catherine de Longpré, Marie-Josée-Gamache.



Le comité organisateur, les vendeurs des municipalités, le personnel et les bénévoles de la Maison étaient notamment présents lors du dévoilement des résultats. La soirée était quant à elle animée par Léon Drouin et Bernard Poulin, responsable des bénévoles des paroisses.



En plus de remercier spécialement Serge Lemieux pour avoir accepter la présidence d'honneur, M. Drouin en a profité pour remercier le comité organisateur pour leur implication et leur participation active à la loterie, de même que les bénévoles et autres collaborateurs de l'événement.

Les gagnants de la loterie

Lisette Bégin est l'heureuse gagnante du grand prix de 10 000 $. Les 44 autres récipiendaires se sont partagés des prix de 500 $, de 1000 $ et de 5000 $, pour un total de 65 000 $. En voici la liste :



1-Lisette Bégin - La Guadeloupe - 00920 - 10 000 $



2- Joanie Veilleux - Beauceville - 13916 - 5000 $

3- Anne Dutil - Saint-Georges - 05651 - 5000 $

4- Luc Poulin - Saint-Prosper - 05987 - 5000 $

5- Chantale Létourneau - Saint-Joseph - 00154 - 5000 $



6- Manon Gauthier - Saint-Georges - 05193 - 1000 $

7- Nathalie Boulet et Claudette Rousseau - Saint-Georges - 15284 - 1000 $

8- Jocelyne Cloutier - Beauceville - 02847 - 1000 $

9- Lise Bolduc et Nicole Audet - Saint-Georges - 14784 - 1000 $

10- Lyne Vallée - Saint-Georges - 07382 - 1000 $

11- Carol Doyon - Saint-Georges - 03471 - 1000 $

12- Véronique Bourque - Saint-Georges - 16326 - 1000 $

13- Benoit Nadeau - Saint-Victor - 09375 - 1000 $

14- Réjean Veilleux - Saint-Georges - 11872 - 1000 $

15- Rafaël Breton - Saint-Victor - 09658 - 1000 $

16- Suzie Lapierre - Saint-Georges - 03038 - 1000 $

17- Clément Veilleux - Beauceville - 16473 - 1000 $

18- Louise Turcotte - Saint-Martin - 02710 - 1000 $

19- Diane Grondin - Saint-René - 08712 - 1000 $

20- Gestion Marcel Veilleux inc. - Saint-Georges - 03983 - 1000 $

21- Linda et Rock Fecteau - Saint-Benoît-Labre - 11399 - 1000 $

22- Jocelyne Veilleux - Saint-Georges - 07678 - 1000 $

23- Richard et Rolande Larochelle - Saint-Georges - 14952 - 1000 $

24- Caisse du Sud de la Beauce - Saint-Prosper - 18638 - 1000 $

25- Myriam Bolduc - La Guadeloupe - 00694 - 1000 $

26- Julie et Paul-Eugène Thibodeau - Notre-Dame-des-Pins - 15672 - 1000 $

27- Donald Paré - Saint-Jules - 17338 - 1000 $

28- Hélène Lessard - Saint-Côme-Linière - 10057 - 1000 $

29- Carolyne Pruneau - Saint-Prosper - 16142 - 1000 $

30- Marlène Maheux - Saint-Georges - 06389 - 1000 $

31- Dominique Thabet - Westmount - 04577 - 1000 $

32- Mélanie Blanchet - Saint-Camille - 01563 - 1000 $

33- André Roy - Tring-Jonction - 17138 - 1000 $

34- Paul Veilleux - Saint-Georges - 07385 - 1000 $

35- Delisle Services Conseils - Saint-Georges - 03911 - 1000 $



36- Majella Bolduc - Saint-Georges - 06045 - 500 $

37- Luce Morin - Saint-Georges - 08735 - 500 $

38- Steeve Lacroix - Saint-Georges - 07611 - 500 $

39- Carmelle Fournier - Sainte-Marie - 16061 - 500 $

40- Jean-Yves Beaulieu - Saint-Georges - 11961 - 500 $

41- Jacques Beaulieu - Saint-Honoré-de-Shenley - 13507 - 500 $

42- Amélie Loignon - Saint-Georges - 07811 - 500 $

43- Marielle Lessard - Saint-Georges - 15521 - 500 $

44- Dany Poulin - Saint-Côme-Linière - 02197 - 500 $

45- Carmen Bertrand - Saint-Camille - 01572 - 500 $



Lors de la soirée, mentionnons également que 10 prix de 100 $ ont été attribués parmi les vendeurs. La liste des gagnants de la loterie 2019 est disponible à l'adresse www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca.



