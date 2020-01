Cinq organismes reçoivent 25 125 $ du Salon des vins de Saint-Georges

Le Salon des vins de Saint-Georges a procédé aujourd’hui à la remise des sommes recueillies lors de sa tenue à cinq organismes bénéficiaires de la région. Les différentes associations se sont partagées un montant de 25 125 $.

Les organismes qui ont été choisis cette année étaient le corps de cadets 2625 de Saint-Georges, l’Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière (AFMRC), le Drakkar de Beauce, le Fonds de la persévérance et de la réussite scolaire et la Compagnie du Shack.

« On choisit des organismes pour qui ce montant-là fait une différence dans leur budget annuel », a souligné Philippe Vinot, président de l'événement, lors de la remise qui a eu lieu à la succursale de la SAQ, située sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Le comité organisateur sélectionne à chaque année des organismes locaux dans les volets communautaire, jeunesse et culturel. Rappelons que depuis les débuts, ce sont un peu plus de 200 000 $ qui ont été remis à différents regroupements depuis 2001. L'an dernier, une somme de 22 750 $ avait été recueillie.

Tenue du dernier Salon

M. Vinot a mentionné que l'organisation du Salon des vins était bien rodée après 10 ans d'existence.

« On est juste quatre sur le comité organisateur. On compte sur la présence d'une soixantaine de bénévoles. On a été obligés [d'en] refuser. C'est quand même beaucoup de préparation. Au niveau de la participation, c'est une très belle édition. Les exposants nous disent que les visiteurs sont intéressés et posent des questions pertinentes », a-t-il indiqué.

Selon lui, le rajeunissement de la clientèle est très rassurant et assure la continuité de l'événement. Près de 90 % des gens qui ont été au Salon, en 2019, étaient de nouveaux visiteurs. L'activité a attiré une foule de près de 925 personnes.

Le comité organisateur n'en est pas encore à ébaucher la programmation de sa 11e année, comme l'a confirmé le président, mais celle-ci devrait être élaborée au cours des prochains mois.

Sur la photo : François Lemieux du Fonds de la persévérance et de la réussite scolaire, Luc Paquet et Davis Fecteau, membres du comité organisateur, Marie-Soleil Gilbert de la Compagnie du Shack, Jean-François Grenier du Drakkar de Beauce, Nancy Lacroix de l'AFMRC, Christiane Larivière du corps de cadets 2625 de Saint-Georges, Philippe Vinot, président du Salon des vins, Éric Latulippe, également membre du comité organisateur et Louis-Daniel Jobidon, directeur de la succursale de la SAQ de Saint-Georges.

