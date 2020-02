Un objectif de 25 000 $ pour « Marchons pour l’Alzheimer »

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches a procédé aujourd’hui au lancement de l’événement Marchons pour l’Alzheimer, qui se déroulera le dimanche 31 mai 2020 sur le site de Rendez-vous à la Rivière.

Pour cette nouvelle édition, le directeur de la succursale de la Banque Royale de Saint-Georges, Dany Rodrigue, agira à titre de président d’honneur pour appuyer la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches dans la poursuite de leurs objectifs.

M. Rodrigue s'implique depuis quelques années comme bénévole-marcheur avec l'organisme. Celui-ci est heureux d'ailleurs d'assumer ce rôle et de s'impliquer encore plus activement dans cette cause.

« Ça me fait plaisir de participer et de mettre à profit mon réseau de contacts, d'affaires et de personnel pour qu'on puisse encore faire un beau succès de cette marche-là, qui est pour une bonne cause. Ces gens-là [et leurs familles] ont besoin de ressources. La Société Alzheimer est là et elle a besoin de sous pour pouvoir fonctionner », a-t-il indiqué.

Objectif de 25 000 $

Cette année, l’objectif financier a été fixé à près de 25 000 $ et demeure réaliste.

« Les objectifs sont toujours faits pour être dépassés. Il faut être réaliste, mettre un montant, mais en même temps, si on le dépasse, c'est motivant aussi pour le comité organisateur et le président d'honneur », a affirmé la directrice de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Sonia Nadeau.

Un montant de 31 000 $ avait été amassé l’an dernier.

Des actions pour un meilleur support

Des services sont offerts par la société sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches, sur lequel près de 11 000 personnes vivent avec un trouble cognitif majeur dont la maladie Alzheimer. On retrouve plus de 800 personnes de ce nombre sur le seul territoire de la MRC Beauce-Sartigan.

Le but est toujours d'améliorer la qualité de vie de ces personnes et de leurs familles. Existant depuis 1997, l'organisation a grandement évolué depuis ses débuts et cherche d'ailleurs continuellement à développer ses services.

Si le bureau principal est à Sainte-Marie, Sonia Nadeau a tenu à rappeler que les intervenants se déplacent pour proposer des services directement au domicile des gens ou à un endroit qui leur convient.

Pour offrir un meilleur support, un point de service a d'autre part été ouvert à Saint-Georges pour donner du répit aux proches aidants. Un espace a ainsi été aménagé à la Croisée des chemins, où des activités cognitives, physiques et stimulantes s'y tiennent une journée par semaine, soit le mardi.



« Les personnes atteintes ont besoin de se retrouver entre eux pour discuter et échanger sur ce qu'ils vivent, mais ça a une double action, c'est de donner du répit aux proches aidants », a souligné Mme Nadeau.



La Société Alzheimer est également impliquée dans la Maison Gilles-Carle, en collaboration avec le CISSS-CA, qui ouvrira ses portes en avril à Saint-René. Toujours dans une optique de proposer de soutenir les proches aidants de la région, l'établissement permettra d'offrir du répit d'une durée d'une journée à deux semaines et fournira des soins répondant aux besoins physiques et psychosociaux des aidés.



« On veut être à l'affût des besoins des gens. Notre population est vieillissante et on sait que le pic n'est pas atteint, que 2030 va être une grosse période », a-t-elle poursuivi.

Inscriptions

Le 31 mai prochain, les organisateurs attendent les marcheurs dès 8 h 45 à la rotonde de l’île Pozer et le départ sera donné partout, au Québec et au Canada, à 10 h. Les organisateurs invitent donc la population à se joindre à eux lors de l'événement Marchons pour l'Alzheimer, qui se tiendra pour une 13e année.

Le but est d'unir la participation de plus de 200 personnes pour la cause. Le comité organisateur encourage les entreprises et les organisations publiques à créer des groupes d'employés qui marcheront en portant les couleurs de la compagnie. Les organisateurs visent de plus à augmenter considérablement le nombre des marcheurs élites, qui doivent recueillir un minimum de 200 $ à cette occasion.

Pour s'inscrire, les gens peuvent le faire en ligne, à l'adresse www.alzheimerchap.qc.ca, il s'agit de cliquer ensuite sur le logo Marchons pour l'Alzheimer. Il est possible également de s'inscrire en se procurant le formulaire d'inscription auprès de la Société Alzheimer, des membres de la marche ou à la Banque Royale.

Les gens qui souhaitent obtenir davantage de renseignements sur les services de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches peuvent notamment le faire au numéro sans frais 1 888 387-1230.



