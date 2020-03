Il y aurait des cas de COVID-19 à Saint-Georges, selon un médecin

Selon la page Facebook d'un médecin travaillant à l'urgence du Centre hospitalier de Saint-Georges, il y aurait des cas confirmés de COVID-19 au sein de cet établissement.

« SVP lisez et partagez ça, c’est vrai et je crois que ça peut faire que les gens de St-Georges comprennent mieux l’ampleur du problème. Nous avons des cas à St-Georges, nous devons stopper ça ensemble », peut-on lire dans un message publié hier à 17 h 58 par cette professionnelle de la santé.

Elle confirme l'information parue sur la page Facebook de Spotted: Saint Georges de beauce en matinée hier.

« Chers gens de St-Georges, je suis médecin à l’urgence de St-Georges et par ce message, je voulais vous sensibiliser au Covid-19 et à votre responsabilité face à cette pandémie mondiale unique [...] Vous savez, on a déjà des cas en Chaudière-Appalaches et à St-Georges. Le but n’est pas de trop vous effrayez, mais vous devriez en avoir peur, comme tous mes collègues et moi, à chaque fois que l’on met les pieds dans l’hôpital », peut-on y lire notamment,

Rappelons que le directeur de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches, Dr Philippe Lessard, a confirmé deux nouveaux cas positifs dans la région portant à 15 le nombre de personnes infectées par la COVID-19. Ces 15 cas sont des personnes de retour de voyage ou qui ont été en contact avec les premiers cas positifs qui se trouvaient déjà en isolement.