Des personnalités québécoises remercient les employés de la résidence Le Saint-Guillaume

La résidence privée pour personnes aînées à Saint-Georges Le Saint-Guillaume a présenté une vidéo où une dizaine de personnalités québécoises ont offert un petit mot pour remercier les employés qui travaillent fort pendant cette pandémie.

Cette initiative vient de leur gestionnaire, Maxime Poulin qui désirait trouver un moyen original de remercier le personnel qui vit des moments particuliers et plus stressants. Selon le copropriétaire Marc-André Poulin, le gestionnaire a contacté une centaine de personnalités québécoises leur demandant quelques minutes de leur temps pour enregistrer un message. Les vidéos complètes ont été présentées au personnel et le montage qui a été diffusé sur la page Facebook de la résidence a été réalisé par leur cuisinière Mélissa Vachon.

« Il y a un niveau de stress un peu plus élevé. Ça fait un temps qu’on entend beaucoup d’histoire de CHSLD, des résidences privées ailleurs que ça ne va pas si bien que ça. C’est sûr que dans chaque petit symptôme c’est un peu une panique autant des résidents que des employés. C’était une manière de les remercier de leur contribution pendant cette période », explique Marc-André Poulin.

Vidéo : Le Saint-Guillaume