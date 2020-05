Une belle surprise pour les 100 ans d'une résidente de l'Aube Nouvelle

Mme Paula Poulin, résidente à l’Aube Nouvelle à Saint-Victor a été choyée malgré le confinement pour fêter ses 100 ans. Pour l’occasion, une cinquantaine de voitures se sont rassemblées pour faire le tour de la résidence en klaxonnant.

Le personnel a installé Mme Poulin dehors par cette belle journée pour qu’elle apprécie mieux cette belle surprise. La directrice générale, Marie-Josée Vigneault explique que les gens passaient devant elle et lui envoyaient la main en lui disant « bonne fête ! ». Ce moment était fort émouvant pour tous.

La fêtée quant à elle s’est exprimée de ces mots : « En 100 ans, je n’ai jamais eu une telle fête. Je ne peux pas croire que tous ces gens sont venus pour moi, même certains que je ne connais pas ! »

Le but de cette surprise était aussi de souligner la fête des Mères, donner plein d’énergie et de sourires aux résidents qui étaient à leurs fenêtres pour admirer le spectacle et remercier le personnel de l’établissement.