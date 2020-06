SÉMICO fait don de semences et de terre pour des aînés de la Beauce

Plusieurs aînées de la MRC de la Nouvelle-Beauce vivant dans des logements sociaux ou communautaires ont reçu plusieurs éléments pour se créer un jardin sur leur balcon.

L’entreprise SÉMICO a d’ailleurs offert plus de 1 600 sacs (28 litres) de terre à jardin et 561 sacs contenants deux plants de légumes et deux enveloppes de semences.

« Avec le printemps que nous avons vécu, il est important de se réapproprier les gestes simples comme jouer dans la terre, faire pousser des fleurs et de fines herbes. Toute l’équipe de SEMICO est fière de participer à ce mouvement de bonté et de joie. Merci de nous avoir donné l’occasion de pouvoir contribuer au bonheur des gens, nous l’apprécions avec émotion », de dire Martin Dutil, président de SÉMICO

