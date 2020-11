COVID-19: près de 100 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 27 en Beauce

La baisse importante du nombre de cas positifs à la COVID-19, enregistrée hier en Chaudière-Appalaches, n'aura duré qu'une journée alors que, dans son bilan quotidien, la direction de la santé publique régionale rapporte aujourd'hui 94 nouvelles infections, dont 27 en Beauce.

La hausse est de 11 cas dans la MRC de Beauce-Sartigan (418), de quatre cas dans celle de la Nouvelle-Beauce (311) et de 12 cas en Robert-Cliche (250). La MRC des Etchemins compte aussi trois cas de plus (78). Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 4 255 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Un décès supplémentaire est signalé, survenu encore une fois à la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, ce qui amène le cumulatif à 87.

Le nombre de cas actifs est en augmentation de sept en Beauce-Sartigan (71), de sept également chez Robert-Cliche (78) et en baisse d'un dans Les Etchemins (8). Le total de cas actifs en Chaudière-Appalaches est actuellement de 648 (+37).

Il y a aussi 27 personnes hospitalisées (-2), dont neuf aux soins intensifs (0).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 1 754 245

Appalaches : 686 81

Beauce-Sartigan : 418 71

Nouvelle-Beauce : 311 16

Bellechasse : 270 26

Lobtinière : 255 28

Robert-Cliche : 250 78

Montmagny : 146 71

L'Islet : 87 24

Etchemins : 78 8

TOTAL : 4 255 648 DÉCÈS: 87 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 378 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 118 529.

Elles font également état de 22 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 515. De ces 22 décès, six sont survenus dans les 24 dernières heures et 16 sont survenus entre le 4 et le 9 novembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 39 par rapport à la veille, avec un cumul de 573. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de deux, et s'élève maintenant à 84.

Les prélèvements réalisés le 9 novembre s'élèvent à 24 198, pour un total de 3 366 968.