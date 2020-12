COVID-19: 90 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches dont 37 en Beauce

Quelque 90 nouvelles infections à la COVID-19 ont été enregistrées sur le territoire de Chaudière-Appalaches, dont 37 en Beauce, selon le rapport quotidien de la santé publique régionale.

La hausse de cas positifs est de 16 pour la MRC Beauce-Sartigan (1099), de 13 en Nouvelle-Beauce (574), de huit pour la MRC Robert Cliche (531) et d'un cas dans Les Etchemins (228). Pour l'ensemble du territoire administratif, le nombre de cas signalés est maintenant de 7 332.

Au chapitre des cas actifs, ils sont de 202 en Beauce-Sartigan (-12), de 67 en Nouvelle-Beauce (+1), de 78 chez Robert-Cliche (0) et de 41 dans Les Etchemins (-1). Pour le territoire administratif, ils cumulent à 939, en hausse de 10.

Le nombre d'hospitalisations est de 37 personnes (0), dont neuf en soins intensifs (0).

Deux nouveaux décès sont survenus: un à l’Hôpital de Montmagny et un autre au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 163.

Ce jeudi 24 décembre, la vaccination débutera à l’Hôpital de Saint-Georges pour le personnel de la santé qui offre des soins aux résidents des CHSLD.

La situation dans les établissements de la région est la suivante:

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) du Sommet de Saint-Zacharie

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 663 355

Beauce-Sartigan : 1099 202

Appalaches : 883 42

Nouvelle-Beauce : 574 67

Robert-Cliche : 531 78

Bellechasse : 506 58

Lobtinière : 470 56

Montmagny : 265 29

Etchemins : 228 41

L'Islet : 113 11

TOTAL : 7 332 939 DÉCÈS: 163 (Cumulatif)

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 2 183 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 181 276, dont 154 673 sont désormais rétablies.

Elles font également état de 28 nouveaux décès, pour un total de 7 794. De ces 28 décès, 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 entre le 15 et le 20 décembre, un avant le 15 décembre et trois à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de sept par rapport à la veille, avec un cumul de 1 055. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de neuf, pour un total de 137.

Les prélèvements réalisés le 20 décembre s'élèvent à 26 130, pour un total de 4 612 006. Finalement, 437 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 5 273.