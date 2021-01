COVID-19: un autre décès en Beauce

Une troisième personne de la résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins a succombé à la COVID-19, selon le bilan quotidien de la santé publique régionale. Elle devient ainsi la 214e victime de la maladie sur le territoire de Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie.

Dans cet établissement, aucun nouveau cas n'est signalé alors que l'on dénombre 10 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs de l'endroit.

Par contre, la situation est critique à la RPA Château Sainte-Marie avec sept nouveaux cas qui s'ajoutent, pour porter à 108 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs le nombre total de personnes infectées. Rappelons qu'hier, les deux premiers décès à survenir dans ce centre ont été annoncés.

La société de gestion Cogir, qui administre l'endroit, a demandé du renfort à la Croix-Rouge pour contenir l’éclosion qui a pris de l'ampleur au cours des derniers jours.

Sur le plan régional, le bilan du CISSS rapporte 87 nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 31 en Beauce.

Ainsi, en Beauce-Sartigan, la hausse des cas positifs est de 14, pour un cumulatif de 1 795, avec 220 cas actifs (-33).

En Nouvelle-Beauce, une hausse de 11 cas augmente le nombre de cas confirmés à 981. Les cas actifs sont de 217 (-9).

Dans la MRC Robert-Cliche, six nouveaux cas porte le total à 816. Il y a actuellement 93 cas actifs (-4).

Aux Etchemins, on rapporte trois nouveaux cas pour un total de 328 avec 32 cas actifs (+2).

Il y a 32 hospitalisations (-6), dont huit en soins intensifs (+1) pour tout le territoire administratif.

La vaccination se poursuit. À ce jour, 6 346 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 279 177

Beauce-Sartigan : 1 795 220

Appalaches : 1 147 143

Nouvelle-Beauce : 981 217

Robert-Cliche : 816 93

Bellechasse : 634 42

Lobtinière : 630 45

Montmagny : 362 38

Etchemins : 328 32

L'Islet : 139 12

TOTAL : 10 111 1 019 (-48) DÉCÈS: 214 (Cumulatif)

Situations dans les établissements de la Beauce et des Etchemins

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs* ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et un décès cumulatif.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que neuf décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Sept nouveaux cas. On dénombre 108 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Un nouveau cas. On dénombre 23 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi que cinq décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Un nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Nouvelle éclosion. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.

Ensemble du Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 918 nouveaux cas pour le 14 janvier, pour un nombre total de 238 745 personnes infectées. Parmi celles-ci, 207 934 sont rétablies.

Elles font également état de 62 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 938 en raison du retrait de deux décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19. De ces 62 décès, neuf sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 8 et le 13 janvier, 11 avant le 8 janvier et un à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 496. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté d'une, pour un total actuel de 231.

Les prélèvements réalisés le 13 janvier s'élèvent à 39 981, pour un total de 5 354 130.