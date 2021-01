COVID-19 : deux décès à la RPA Château Sainte-Marie

La situation demeure difficile à la résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie alors que l'on a enregistré deux nouveaux décès dans cet établissement, attribuables à la COVID-19, selon le bilan quotidien de la santé publique régionale.

Il y a aussi sept nouveaux cas à cet endroit, dont 63 actifs chez les résidents et 12 actifs chez les travailleurs. Ces nouvelles victimes portent à cinq le nombre total de décès dans cette résidence.

Le bilan quotidien rapporte aussi 76 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches, dont 44 sont signalés en Beauce, pour un total de 10 595 personnes qui ont été infectées au coronavirus depuis le début de la pandémie

Ainsi, en Beauce-Sartigan, la hausse des cas positifs est de 22, pour un cumulatif de 1 911, avec une hausse d'un cas actif, qui sont maintenant à 132.

En Nouvelle-Beauce, 17 nouveaux cas positifs portent le cumulatif à 1 064. Les cas actifs sont en baisse importante (-15) pour se fixer à 145.

Dans la MRC Robert-Cliche, on recense cinq cas supplémentaires pour un total à 851. Il y a 51 cas actifs actuellement (-2).

Aux Etchemins, il y a sept nouveaux cas (358) et 37 sont actifs (+2).

Il y a 31 hospitalisations (-3), dont 11 en soins intensifs (+1) pour tout le territoire administratif.

Outre les deux décès en Beauce, un autre est survenu à Lévis ce qui porte le total à 232 pour Chaudière-Appalaches.

Pour la vaccination, voir le texte Le Georgesville deviendra un centre de vaccination.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 369 118

Beauce-Sartigan : 1 911 132

Appalaches : 1 212 93

Nouvelle-Beauce : 1 064 145

Robert-Cliche : 851 51

Bellechasse : 671 62

Lobtinière : 648 27

Montmagny : 380 27

Etchemins : 358 37

L'Islet : 131 3

TOTAL : 10 595 695 (-26) DÉCÈS: 232 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs et deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pin s

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents ainsi que quatre décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Nouvelle éclosion. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Sept nouveaux cas. On dénombre 63 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs. CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que neuf décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Deux nouveaux cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Portrait au Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 631 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 250 491 personnes infectées. Parmi celles-ci, 223 367 sont rétablies.

Elles font également état de 88 nouveaux décès, pour un total de 9 361. De ces 88 décès, il faut noter que 37 d'entre eux proviennent d'un rattrapage dû à un retard de transfert de données survenu entre le 6 décembre 2020 et le 17 janvier 2021. Ainsi, 18 sont survenus dans les 24 dernières heures, 33 entre le 15 et le 20 janvier, 33 avant le 15 janvier et quatre à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 426. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de quatre, pour un total actuel de 212.

Les prélèvements réalisés le 20 janvier s'élèvent à 40 738, pour un total de 5 569 016.