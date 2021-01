COVID-19: 53 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, dont 23 en Beauce

La journée de samedi compte 53 nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Encore une fois, malgré une baisse générale en Chaudière-Appalaches, la Beauce compte une grande partie des nouveaux cas.

Ces 53 nouveaux cas sont une légère augmentation comparativement aux 46 nouveaux cas de vendredi, mais le bilan reste encourageant lorsqu'on se fie aux résultats des semaines antérieures.

Alors que, dans la semaine 10 au 16 janvier, le nombre de cas se situait autour de 100 par jour, la semaine du 17 au 23, présente plutôt des chiffres quotidiens près de la barre des 60 cas.

Ces 53 nouveaux cas portent le total à 10 694 pour la région.

On compte 33 (+2) hospitalisations, dont 12 en soins intensifs.

Le nombre de cas actifs est également à la baisse depuis quelques jours. Chaudière-Appalaches en compte maintenant 648, une diminution de 26 par rapport à hier.

Deux nouveaux décès portent le nombre de décès cumulatifs à 236. Une personne décédée résidait au CHSLD de Saint-Raphaël dans Bellechasse et une autre personne décédée résidait à la Résidence privée pour aînés Villa mon Repos à Lévis.

On compte maintenant 10 841 personnes vaccinées en Chaudière-Appalaches.

En Beauce

C'est la MRC Robert-Cliche qui compte la plus grande augmentation de cas par rapport à hier avec neuf nouveaux cas. La MRC en est maintenant à 863 cas confirmés et 56 cas actifs (+6).

En Beauce-Sartigan, une augmentation de sept cas porte le nombre total de cas à 1 934. Il y a 127 cas actifs (-8) dans la MRC .

En Nouvelle-Beauce, on compte également sept nouveaux cas. Le total de cas confirmés est de 1 077 et les cas actifs sont à 134 (-2).

Dans les Etchemins, six cas supplémentaires ont été enregistrés. Le bilan en est à 365 cas cumulatifs dans la MRC et 39 cas actifs (+2).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 374 102

Beauce-Sartigan : 1 934 127

Appalaches : 1 217 73

Nouvelle-Beauce : 1 077 134

Robert-Cliche : 863 56

Bellechasse : 680 63

Lobtinière : 653 21

Montmagny : 387 28

Etchemins : 365 39

L'Islet : 144 5

TOTAL : 10 694 (+53) 648(-26) DÉCÈS: 236 (Cumulatif)

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers ainsi qu’un décès.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que neuf décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 12 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 62 cas actifs chez les résidents et 8 cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents ainsi que quatre décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi que

cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 457 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 253 633 personnes infectées.Parmi celles-ci, 227 215 sont rétablies.



Elles font également état de 41 nouveaux décès, pour un total de 9 478. De ces 41 décès, 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 26 entre le 17 et le 22 janvier, deux avant le 17 janvier et u à une date inconnue.



Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 56 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 327. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de trois, pour un total actuel de 219. Les prélèvements réalisés le 22 janvier s'élèvent à 33 719, pour un total de 5 646 660.

218 755 doses de vaccins ont été administrées au Québec.