COVID-19: 46 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches dont 25 en Beauce

Le bilan de la journée du 22 janvier est encourageant en Chaudière-Appalaches. Un nombre de 46 nouveaux cas a été déclaré dans toute la région administrative. Cela dit, 25 de ces cas proviennent de la Beauce.

Ce nombre de cas déclarés aujourd'hui s'inscrit dans la tendance à la baisse des dernières semaines dans la région. En effet, dimanche et mercredi dernier, on a également répertorié des journées de moins de 50 nouveaux cas en 24 heures en Chaudière-Appalaches.

Le nombre d'hospitalisations dans la région est actuellement à 31, dont 12 (-1) en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 674 et le nombre total de cas confirmés est de 10 641.

Deux nouveaux décès portant à 234 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Les deux personnes résidaient au CHSLD Centre Paul-Gilbert à Lévis.

À ce jour, 10 599 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches.

En Beauce

C'est la MRC Beauce-Sartigan qui compte le plus de nouveaux cas dans la région aujourd'hui. On y dénombre une hausse des cas confirmés de 16, pour un cumulatif de 1 927. On constate une hausse de trois cas actifs, qui sont maintenant à 135.

En Nouvelle-Beauce, six nouveaux cas positifs portent le cumulatif à 1 070. Les cas actifs ont baissé de neuf pour atteindre 136.

Dans la MRC Robert-Cliche, on recense trois cas additionnels pour un total à 854. Un cas actif de moins porte le total à 50 pour la MRC.

Dans les Etchemins, on n'affiche qu'un seul cas supplémentaire, pour un total de 359 cas. Les cas actifs sont stables à 37.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 365 118

Beauce-Sartigan : 1 927 135

Appalaches : 1 216 81

Nouvelle-Beauce : 1 070 136

Robert-Cliche : 854 50

Bellechasse : 673 63

Lobtinière : 651 22

Montmagny : 383 28

Etchemins : 359 37

L'Islet : 143 4

TOTAL : 10 641 (+46) 674 (-21) DÉCÈS: 234 (Cumulatif)

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers ainsi qu’un décès.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs et deux décès cumulatifs.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que neuf décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Un nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 63 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents ainsi que quatre décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 685 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 252 176 personnes infectées.



Parmi celles-ci, 225 245 sont rétablies. Elles font également état de 76 nouveaux décès, pour un total de 9 437. De ces 76 décès, 17 sont survenus dans les 24 dernières heures, 33 entre le 16 et le 21 janvier, 24 avant le 16 janvier et 2 à une date inconnue.



Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 43 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 383. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, pour un total actuel de 216. Les prélèvements réalisés le 21 janvier s'élèvent à 38 231, pour un total de 5 612 941.