7e jour de marche pour Gopal Ducharme

Parti de Valleyfield il y a tout juste une semaine, Gopal Ducharme entame aujourd'hui la septième journée de son projet "Un pas à la fois pour la prévention du suicide", pour lequel il devrait arriver vendredi à Lac-Mégantic, sa ville d'origine.

Le soir du 25 janvier, Gopal terminait sa première journée qu'il a qualifiée de « très dure », avec 38 km parcourus. « Je pensais faire 50 km par jour, mais j'ai diminué mon objectif pour ne pas me blesser. Je préfère prendre ça relaxe », avait-il confié dans l'une de ses vidéos quotidiennes publiées sur sa page Facebook. Il avait alors passé sa première nuit en forêt à Franklin.

À la fin de son deuxième jour, le sportif qui avait marché 27 km de plus, a décidé de prendre une pause d'une journée pour changer de chaussures et de sac à dos. Il a donc passé le troisième jour de son aventure en repos chez une amie et a repris la route vendredi dernier jusqu'à Venise-en-Québec.

Samedi 30 janvier, Gopal a parcouru 35 km et a finalement décidé de passer la nuit dans un hôtel à Dunham afin de préserver ses pieds et de les soigner des ampoules dont il souffre depuis le début de son expédition.

Il est reparti ce matin dans le but de rejoindre Sherbrooke après avoir dormi chez des amis la nuit dernière à Magog et avoir ajouté 41 km à son compteur.

Le marcheur remercie souvent l'ensemble des internautes qui le soutiennent et partage sa joie face aux beaux paysages enneigés qui s'offre à lui tout au long de son aventure.

En date d'aujourd'hui, Gopal a récolté 10 315 $ de dons pour l'organisme JEVI Centre de prévention du suicide en Estrie. Pour l'aider à atteindre son objectif de 30 000 $, il est possible de faire un don depuis sa page Facebook Les accros du plein air, sur laquelle on peut également suivre l'avancée de son parcours.