COVID-19 : 49 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, dont 26 en Beauce

C'est toujours la Beauce qui compte le plus grand nombre de nouveaux cas positifs à la COVID-19 sur le territoire administratif de Chaudière-Appalaches dans le bilan de la santé publique régionale: 26 sur 49.

Pour la MRC Beauce-Sartigan, l'augmentation est de 13 nouveaux cas pour un total depuis le début de la pandémie de 2 093. Il y a 112 cas actifs, en baisse de 8.

Dans la MRC Robert-Cliche, on compte neuf cas de plus, le cumulatif atteignant 946. Le nombre de cas actifs est à 76 (+8).

En Nouvelle-Beauce, quatre nouveaux cas sont rapportés. Le total de cas confirmés est à 1 130 et les cas actifs sont à 55 (-2).

Dans les Etchemins, deux cas supplémentaires ont été enregistrés. Le total est donc maintenant à 404 dans la MRC pour 23 cas actifs (+1).

Les hospitalisations sont à 19 (-4) avec quatre personnes aux soins intensifs (-1).

On rapporte deux nouvelles victimes: une des personnes décédées résidait au CHSLD de Saint-Raphaël dans Bellechasse et l’autre personne dans la communauté sur le territoire des Chutes-de-la-Chaudière. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 270.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 472 69

Beauce-Sartigan : 2 093 112

Appalaches : 1 275 45

Nouvelle-Beauce : 1 130 55

Robert-Cliche : 946 76

Bellechasse : 700 17

Lotbinière : 671 9

Etchemins : 404 23

Montmagny : 397 8

L'Islet : 147 1

TOTAL : 11 235 415 (0) DÉCÈS: 270 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi que six décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Cinq nouveaux cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents et huit cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 204 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 268 977 personnes infectées. Parmi celles-ci, 246 695 sont rétablies.

Elles font également état de 27 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 9 999 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 27 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 30 janvier et le 4 février et 2 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 58 par rapport à la veille, avec un cumul de 982. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 9, pour un total actuel de 159.

Les prélèvements réalisés le 4 février s'élèvent à 33 710, pour un total de 6 052 891.

Finalement, 4 373 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 253 904. Jusqu'à maintenant, 294 825 ont été reçues.