COVID-19: Un nouveau décès en Beauce

Un nouveau décès s'ajoute au bilan des victimes de la COVID-19 en Beauce. La personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor.

C'est le sixième décès dû au coronavirus dans cet établissement.

On a également rapporté exactement le même nombre de nouveaux cas positifs dans la journée du 12 février que la journée précédente avec 57 nouveaux cas positifs.

Encore une fois, c'est malheureusement la Beauce qui compte le plus de nouveaux cas parmi les secteurs de Chaudière-Appalaches avec 38 cas.

En Nouvelle-Beauce, 24 nouveaux cas ont été signalés. Le nombre de cas actifs est dorénavant de 110, une augmentation de 19.

La MRC Beauce-Sartigan compte 11 nouveaux cas dans ce bilan. Le nombre de cas actifs est présentement de 109 ce qui est cinq cas de plus que la journée précédente.

Dans la MRC Robert-Cliche, seuls trois nouveaux cas ont été déclarés. Le nombre de cas actif est stable à 66.

Dans les Etchemins, aucun nouveau cas n'a été rapporté. Il y a un cas actif en moins. Le total de cas actif est de cinq dans cette MRC.

Chaudière-Appalaches compte donc 11 530 personnes infectées depuis le début de la pandémie

La région compte également 15 hospitalisations, dont 6 en soins intensifs.

Le décès signalé à la résidence L'Aube-Nouvelle est le 280e en Chaudière-Appalaches.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 504 43

Beauce-Sartigan : 2 170 109

Appalaches : 1 316 65

Nouvelle-Beauce : 1 223 110

Robert-Cliche : 977 66

Bellechasse : 702 9

Lotbinière : 685 11

Etchemins : 406 5

Montmagny : 400 6

L'Islet : 147 1

TOTAL : 11 530 425 (+30) DÉCÈS: 280 (Cumulatif)

À ce jour, 11 694 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches. L’offre de vaccination pour les résidences privées pour aînés de la région de Chaudière-Appalaches reprendra la semaine prochaine.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD de Lac-Etchemin : Aucun nouveau cas. On ne dénombre aucun cas actif et sept décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor : Aucun nouveau cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs ainsi que six décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés Domaine de la Beaucevilloise: Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie : Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés Château Sainte-Marie : Aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 049 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 275 880 personnes infectées. Parmi celles-ci, 255 146 sont rétablies.

Elles font également état de 33 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 10 201 en raison du retrait de 5 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 33 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 21 entre le 6 et le 11 février et 7 avant le 6 février.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 37 par rapport à la veille, avec un cumul de 812. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 7, pour un total actuel de 130.

Les prélèvements réalisés le 11 février s'élèvent à 33 453, pour un total de 6 259 265.

Finalement, 8 675 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 290 953. Jusqu'à maintenant, 310 425 doses ont été reçues.