8e Cardio-thon : Cogeco distribue une cinquantaine de luges

À l'occasion du 8e Cardio-thon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, qui se tenait samedi dernier, Cogeco Connexion et NousTV ont remis une cinquantaine de luges à deux organismes de la région soit l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière (AFMRC) et Parrainage Jeunesse.

Les soucoupes ont été offertes à des enfants et familles pour les inciter à être actifs et à jouer dehors, et ce, non seulement lors du Cardio-thon, mais tout au long de la saison hivernale.

« Comme nous l’avons constaté au cours des derniers mois, les enfants subissent aussi les répercussions du confinement. L’activité physique aide grandement à réduire le stress et l’anxiété. Ce geste a été grandement apprécié des familles », de mentionner Nancy Lacroix, directrice générale de l’AFMRC.

« Ces luges permettront aux enfants, inscrits à nos services d'animation et de mentorat, de bien profiter des joies de l’hiver surtout à l’approche de la semaine de relâche. Nous invitons les familles à bouger tout en respectant les mesures en vigueur », d'ajouter Jean-François Fecteau, directeur général par intérim de Parrainage Jeunesse.

Rappelons en terminant que le Cardio-thon permet chaque année d’amasser des dons au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin et de soutenir les programmes de prévention, de réadaptation et de maintien du pavillon du cœur.