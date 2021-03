COVID-19 : huit nouveaux cas en Beauce-Etchemin

Huit des 18 nouveaux cas de COVID-19, signalés dans le bilan de la santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches, se trouvent en Beauce-Etchemin.

Il y en a trois dans la MRC Robert-Cliche, autant dans celle des Etchemins et un chacun pour Beauce-Sartigan ainsi que Nouvelle-Beauce.

La résidence privée pour aînés (RPA) L’Oiseau Bleu à Saint-George n'enregistre pas de nouvelles infections alors que le nombre de cas actifs est descendu à six chez les résidents (-1) et qu'il est de moins de cinq chez les travailleurs.

Les hospitalisations restent toujours à trois, dont toujours une en soins intensifs.

Par ailleurs, la santé publique régionale analyse à l'heure actuelle 73 variants et aucun d'entre eux n'a été confirmé. Maintenant, tous les cas positifs à la COVID-19 sont analysés pour vérifier s'il s'agit d'un variant ou non. Si un variant est détecté, il est ensuite analysé pour déterminer s'il s'agit d'un variant sous surveillance rehaussée (risque accru de contagiosité, de virulence ou encore d’échappement aux vaccins ou aux traitements contre la COVID-19).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 620 47

Beauce-Sartigan : 2 243 29 (-1)

Appalaches : 1 342 9

Nouvelle-Beauce : 1 269 7 (+1)

Robert-Cliche : 1 036 27 (+1)

Bellechasse : 714 8

Lotbinière : 703 9

Etchemins : 431 10 (+3)

Montmagny : 409 2

L'Islet : 146 0

TOTAL : 11 913 148 (+9) DÉCÈS: 288

À ce jour, 31 447 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, c'est au tour des personnes de 65 ans et plus (nées en 1956 et avant) de prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures, font état de :

- 764 nouveaux cas, pour un total de 300 916 personnes infectées;

- 283 478 personnes rétablies;

- 11 nouveaux décès, pour un total de 10 587 décès, soit un décès dans les 24 dernières heures, cinq décès entre le 12 et le 17 mars, quatre décès avant le 12 mars et un décès à une date inconnue;

- 504 hospitalisations, soit une diminution de 15;

- 99 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de deux;

- 32 704 prélèvements réalisés le 17 mars;

- 38 459 doses de vaccin administrées, pour un total de 872 459;

- 1 050 355 doses reçues au total.