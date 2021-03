Éric Gagnon Poulin nommé directeur général à l'ACEF-ABE

Le conseil d’administration de l’Association coopérative d’économie familiale Appalaches-Beauce-Etchemins (ACEF-ABE) a annoncé vendredi la nomination de son nouveau directeur général, Éric Gagnon Poulin.

Éric Gagnon Poulin est anthropologue socioculturel, spécialisé en anthropologie économique, dont les recherches portent sur la pauvreté systémique, les inégalités, l’assistance sociale et le marché de l’emploi au Québec.

Il est entré en fonction le 22 mars et succède à François Décary qui a occupé cette fonction au cours des sept dernières années.

Selon l'ACEF-ABE, Éric Gagnon Poulin souhaite poursuivre le travail de la coopérative en soutenant sa mission de défense des droits sociaux.

La recherche doctorale d'Éric Gagnon Poulin portait sur les discours officiels et populaires sur la pauvreté, ciblant les préjugés entretenus envers les prestataires de l’aide sociale et les incohérences entre le discours et les actions de l’État en matière de lutte contre la pauvreté.

Ce dernier a également réalisé une recherche postdoctorale sur l’impact des mesures d’employabilité de l’État pour les prestataires considérés aptes au travail sur la pauvreté systémique et la dégradation du marché de l’emploi. Ce projet a notamment été motivé à la suite de la dernière réforme de l’aide sociale dans le troisième plan de lutte contre la pauvreté 2017-2023.

« Avec l’appui de notre équipe d’employés compétents et engagés, le conseil d’administration de l’ACEF-ABE est persuadé que le nouveau directeur saura faire progresser l’organisme, non seulement en raison de sa formation de chercheur, mais également comme militant, documentariste, ancien journaliste et chargé de projet pour lutter contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté sur notre territoire », peut-on lire dans le communiqué de l'organisme.

L'ACEF-ABE en profite également pour remercier le directeur général précédent, François Décary, pour ses nombreux accomplissements au sein de l'organisme ces dernières années.