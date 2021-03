COVID-19 : 41 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches dont 14 en Beauce-Etchemin

Le bilan de la santé publique régionale signale aujourd'hui 41 nouveaux cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 14 en Beauce-Etchemin.

De ce nombre, on compte 10 nouvelles infections en Beauce-Sartigan, trois dans la MRC Nouvelle-Beauce et une dans Les Etchemins.

Sur l'ensemble du territoire administratif, les cas actifs ont augmenté de 28 pour atteindre 342.

Le nombre de variants du virus est aussi en hausse, passant de 235 à 248.

Les hospitalisations sont encore stables à sept avec toujours quatre personnes aux soins intensifs.



CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 701 74

Beauce-Sartigan : 2 359 114 (+8)

Appalaches : 1 365 20

Nouvelle-Beauce : 1 281 10 (0)

Robert-Cliche : 1 064 29 (+2)

Bellechasse : 750 36

Lotbinière : 712 9

Etchemins : 443 11 (+1)

Montmagny : 414 4

L'Islet : 154 7

TOTAL : 12 284 342 (+28) DÉCÈS: 288

Hier, 1 313 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 55 880 à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 864 nouveaux cas, pour un total de 310 066 personnes infectées;

- 291 290 personnes rétablies;

- Sept nouveaux décès, pour un total de 10 658 décès, soit un décès dans les 24 dernières heures et six décès entre le 23 et le 28 mars;

- 487 hospitalisations, soit une augmentation de 10 par rapport à la veille;

- 126 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de six par rapport à la veille;

- 23 427 prélèvements réalisés le 28 mars.

Au chapitre de la vaccination:

- 42 771 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 305 840;

- 1 553 455 doses reçues au total;

- 173 160 doses de Pfizer ont été reçues. Ces doses sont présentement en transit dans le réseau;

- 99 450 doses de Pfizer s'ajouteront au total. Elles sont toujours à recevoir cette semaine.