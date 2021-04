COVID-19 : 104 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Le nombre d'infections à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches reste élevé aujourd'hui avec 104 nouveaux cas rapportés dans le bilan de la santé publique.

Ainsi, la région compte désormais 12 819 cas au total depuis le début de la pandémie et toujours 291 décès.

Par ailleurs, la résidence l'Oiseau Bleu de Saint-Georges ne compte plus aucun cas de COVID-19.

La région dénombre 10 hospitalisations, dont sept en soins intensifs.

65 317 (+866) doses de vaccin ont été administrées.

Malheureusement, la santé publique régionale ne dévoile pas les cas par MRC de façon détaillée lors des jours fériés.

Rappelons que dès 20h ce soir, et jusqu’au lundi 12 avril à 5 h, cinq MRC de la région de la Chaudière-Appalaches (Beauce-Sartigan, Bellechasse, Etchemins, Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche) devront appliquer les mesures sanitaires d'urgences.

Ainsi, les nouvelles mesures sont les suivantes :

• Le couvre-feu en vigueur de 20 h à 5 h;

• La fermeture des écoles primaires et secondaires (apprentissages en ligne);

• La fermeture des cinémas, des salles de spectacle et des musées;

• La fermeture des restaurants (sauf pour livraison et comptoirs pour emporter);

• La fermeture des commerces non essentiels;

• L’interdiction pour les commerces de vendre des produits non essentiels;

• La limite de 25 personnes dans les lieux de culte;

• Les activités extérieures de sport ou de loisirs permises uniquement avec les personnes résidant à la même adresse ou par un groupe de huit personnes avec distanciation.

« Par ailleurs, les milieux de travail sont particulièrement touchés alors que nous comptons 32 éclosions », indique la directrice régionale de santé publique, Dre Liliana Romero. « Ceci m’amène à recommander à toutes les entreprises de Chaudière-Appalaches le port du masque médical de qualité (ou attestés BNQ) pour tous les employés, et ce, en tout temps à l’intérieur ».

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

1 252 nouveaux cas, pour un total de 317 364 personnes infectées;

296 396 personnes rétablies;

4 nouveaux décès - pour un total de 10 697 décès -, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 1 décès entre le 29 mars et le 3 avril, 1 décès avant le 29 mars, 1 décès à une date inconnue.

503 hospitalisations, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille;

123 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 5 par rapport à la veille;

24 065 prélèvements réalisés le 3 avril.

Vaccination