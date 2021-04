COVID-19: le 2e pire bilan depuis le début de la pandémie

La région enregistre presque un record de nouveaux cas aujourd'hui avec un total de 179 nouveaux cas positifs à la COVID-19. Beauce-Etchemins compte 68 de ces nouvelles infections.

La MRC de Beauce-Sartigan est le secteur le plus touché avec 36 nouveaux cas. La Nouvelle-Beauce enregistre 26 nouvelles infections, alors que Robert-Cliche est presque épargné avec un seul diagnostic supplémentaire.

Les Etchemins compte cinq nouvelles infections.

L'éclosion de COVID-19 ne freine pas au CHSLD L’Assomption à Saint-Georges avec une deuxième journée consécutive où l'on enregistre 12 nouveaux cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs.

La RPA Marie-Pier à Saint-Côme-Linière on signale deux nouveaux cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents, neuf cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès.

On constate une augmentation de deux hospitalisations pour un total de 14, alors que de soins intensifs demeurent à quatre.

Il y a actuellement 942 cas actifs dans toute la région. Une augmentation de 131 par rapport à hier.

Il n'y aucun nouveau décès dans Chaudière-Appalaches aujourd'hui. Le total est toujours de 291. Un total de 13 254 personnes ont été infectées, dont 696 variants et 12 confirmés par séquençage.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 147 424

Beauce-Sartigan : 2 557 178 (+23)

Appalaches : 1 385 18

Nouvelle-Beauce : 1 384 92 (+17)

Robert-Cliche : 1 096 31 (+1)

Bellechasse : 853 104

Lotbinière : 754 35

Etchemins : 473 27 (+4)

Montmagny : 441 23

L'Islet : 164 10

TOTAL : 13 254 942 (+131) DÉCÈS: 291

Hier, 2 587 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 71 827 doses administrées à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

1 609 nouveaux cas, pour un total de 321 411 personnes infectées;

299 241 personnes rétablies;

9 nouveaux décès - pour un total de 10 718 décès -, soit : un décès dans les 24 dernières heures, sept décès entre le 1 er et le 6 avril, un décès avant le 1 er avril.

566 hospitalisations, soit une augmentation de 23 par rapport à la veille;

132 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de neuf par rapport à la veille;

45 901 prélèvements réalisés le 6 avril.

Vaccination: