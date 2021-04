COVID-19 : 86 nouveaux cas en Beauce-Etchemin

Les nouveaux cas de COVID-19 sont toujours aussi nombreux en Chaudière-Appalaches alors que le bilan transmis aujourd'hui par le CISSS régional en rapporte 173.

De ce nombre, 86 se répartissent en Beauce-Etchemin : on retrouve 52 nouvelles infections en Beauce-Sartigan, 21 en Nouvelle-Beauce, sept dans la MRC Robert-Cliche et finalement, six dans Les Etchemins.

Les cas actifs sur le territoire administratif atteignent maintenant 1 466.

Les hospitalisations sont maintenant à 24, soit une augmentation de quatre par rapport à hier, dont sept personnes aux soins intensifs (+2). D'ailleurs, en fin de semaine, le CISSS a annoncé l'ouverture d’une deuxième unité d’hospitalisation COVID à l’Hôpital de Saint-Georges étant donné la situation épidémiologique en vigueur dans la région.

Aussi, il y a deux nouvelles éclosions dans des établissements pour aînés de la Beauce.

D'abord, à la RPA Manoir du Quartier à Saint-Georges avec un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

L'autre endroit est la RPA O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Au CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges, on signale cinq nouveaux cas. On dénombre 28 cas actifs chez les résidents et 21 cas actifs chez les travailleurs.

À la Résidence privée pour aînés Marie-Pier à Saint-Côme-Linière, il n'y a aucun nouveau cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents, quatre cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 401 520

Beauce-Sartigan : 2 779 360 (+39)

Nouvelle-Beauce : 1 485 160 (+11)

Appalaches : 1 407 30

Robert-Cliche : 1 147 65 (+5)

Bellechasse : 959 181

Lotbinière : 804 70

Etchemins : 499 38 (+3)

Montmagny : 461 32

L'Islet : 167 10

TOTAL : 14 109 1 466 (+81) DÉCÈS: 293

Hier, 2 930 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 87 753 doses administrées à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 599 nouveaux cas, pour un total de 327 982 personnes infectées;

- 304 267 personnes rétablies;

- Deux nouveaux décès - pour un total de 10 744 décès, soit aucun décès dans les 24 dernières heures, un décès entre le 5 avril et le 10 avril et un décès avant le 5 avril;

- 630 hospitalisations, soit une augmentation de 22 par rapport à la veille;

- 142 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de trois par rapport à la veille;

- 27 132 prélèvements réalisés le 10 avril.

Au chapitre de la vaccination, le portrait est le suivant:

- 52 705 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 944 877;

- 2 429 695 doses reçues au total;

À noter que 55 160 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.

Pour la semaine du 12 avril, il est prévu que le Québec reçoive 230 490 doses de Pfizer et 176 400 doses de Moderna.