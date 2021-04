Les billets de la Maison Moisson Beauce sont tous vendus

Moisson Beauce a annoncé lundi que, trois jours avant le grand tirage, les 4000 billets de la « Maison Moisson Beauce » ont tous été vendus.

Le comité organisateur de cette 12e édition de la campagne s'est dit enjoué de constater la solidarité de la population encore une fois cette année.

« Au nom du conseil d’administration de Moisson Beauce et en mon nom personnel, nous tenons à remercier de tout cœur chacun des participants, partenaires, bénévoles, points de vente et collaborateurs pour ce beau et grand succès collectif. La campagne de la Maison est notre plus grande campagne de financement annuelle afin de soutenir l’insécurité alimentaire dans notre région », souligne Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Moisson Beauce oeuvre présentement en collaboration avec Desjardins, Construction Robert Bernard et Signé SP pour la campagne actuelle de la Maison Moisson Beauce,

« La force d’une communauté rend tous les espoirs possibles. Votre soutien est si important. Merci d’être les piliers de cette maison bâtie pour nourrir », mentionne Hélène Rodrigue, responsable du réseau des ventes et VP de la Fondation Moisson Beauce.

Tirage

Cette année, afin d'assurer le respect des mesures sanitaires actuelles émises par la santé publique, le tirage de la 12e Maison Moisson Beauce se déroulera à huis clos.

L'événement se déroulera comme prévu à la Maison Moisson Beauce le jeudi 15 avril à 18h30 et sera diffusé en direct sur la page Facebook de Moisson Beauce.

Rappelons que chaque billet donne une chance sur 4000 de gagner un jumelé ou la somme de cent soixante-quinze mille dollars (175 000,00 $).

Moisson Beauce a distribué 865 706 kg de denrées et autres produits essentiels, représentant une valeur marchande de plus de 4,9 millions $ dans la dernière année financière. Moisson Beauce est financée et approvisionnée essentiellement par des dons.

