COVID-19: La vaccination en pharmacie débute cette semaine en Beauce

Des premières pharmacies offriront le service de vaccination contre la COVID-19 en Beauce. Les Familiprix Roy et Leblond situés à Saint-Georges et Lac-Etchemin amorceront la vaccination dès jeudi.

Jessica Faucher, infirmière clinicienne à ces pharmacies, a informé EnBeauce.com que les trois succursales des Familiprix Roy et Leblond allaient recevoir 1400 doses de vaccins cette semaine afin de pouvoir entamer la vaccination jeudi.

Le vaccin AstraZeneca sera disponible dans un premier temps, alors que des doses de Moderna vont suivre de près.

La prise de rendez-vous se fera uniquement par la plateforme web Clic Santé. On ne peut pas prendre de rendez-vous en appelant les succursales, précise Jessica Faucher.

Rappelons que Clic Santé vous permet de voir les différents services de vaccination disponibles dans la région avec les plages horaires qui y sont offertes. Il est indiqué sur ce portail lorsque les vaccins proviennent d'AstraZeneca. Lorsqu'il n'y pas de mention, les vaccins peuvent provenir des différents fournisseurs comme Pfizer ou Moderna.

Pour l'instant, des plages horaires sont disponibles aux pharmacies Roy et Leblond pour les personnes âgées de 55 ans et plus jeudi et vendredi.

« On va débloquer nos plages horaires de façon graduelle et continue », explique Jessica Faucher.

Deux succursales de la bannière Familiprix Roy et Leblond se trouvent à Saint-Georges (l'une au 15 500 sur le boulevard Lacroix et l'autre sur la 17e rue dans le secteur ouest). La pharmacie Fournier, Roy et Leblond à Lac-Etchemin fournira également le service de vaccination.

À l'échelle régionale, le centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) n'a pu nous informer sur le développement de la vaccination pour les autres pharmacies en Beauce. Cela dit, le CISSS indique qu'il y aura du retard pour la vaccination dans les pharmacies dans la région.

Toutes les vaccinations par pharmacie se feront par Clic Santé.