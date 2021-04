Les rendez-vous pour l'AstraZeneca sont complets jusqu'à samedi à Saint-Georges

La vaccination bat son plein au Georgesville à Saint-Georges, les rendez-vous pour l’AstraZeneca sont bouclés jusqu’à samedi.

EnBeauce.com a rencontré ce midi Kary Paquet, chef de site en vaccination de masse secteur sud à Saint-Georges pour faire le point sur la situation.

Elle a expliqué que les 400 places de rendez-vous pour recevoir le vaccin AstraZeneca étaient déjà toutes réservées à 12h alors que la vaccination se poursuit jusqu’à 20h ce soir. De plus, tous les rendez-vous disponibles sur la plateforme clicsanté sont complets jusqu’à samedi. « On réfléchit à une augmentation de place, mais on continue toujours le sans rendez-vous qui semble plaire à certaines personnes. »

Avec ou sans rendez-vous, le Georgesville vaccine de 8h à 20h jusqu’à vendredi et de 8 à 16h samedi, pour les 45 ans et plus.

« On a eu un retard de livraison de certains vaccins, mais on a eu de bonnes nouvelles ce matin. On devrait donc être capable d’honorer nos rendez-vous jusqu’à preuve du contraire, sinon les personnes seront bien sûr prévenues d’avance. On a tout de même une bonne cadence », a spécifié madame Paquet.

Elle a affirmé que les gens font preuve de patience bien que l’attente ne soit jamais trop importante. « Ils sont contents de venir nous voir. Ça va très bien. »

Notons que dès aujourd’hui, les travailleurs critiques qui avaient reçu leur première dose en décembre reçoivent désormais la seconde. Pour tous, il y a un délai de quatre mois entre les deux doses.

Le site de vaccination au Georgesville est toujours à la recherche de personnel. Il est possible de postuler jecontribuecovid19.gouv.qc.ca, que ce soit pour la désinfection, faire partie des agents de sécurité, etc.