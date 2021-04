Les gagnants du tirage de la Maison Moisson Beauce se partagent 175 000 $

Les 28 gagnants de Quirion Métal inc. qui ont remporté le tirage de la 12e Maison Moisson Beauce ont choisi de se partager la somme de 175 000 $, plutôt que de prendre la maison.

Ainsi, 26 d'entre eux auront un chèque de 5 833,33 $ et deux des membres du groupe auront 11 666,71 $ car ceux-ci avaient acheté deux parts du billet.

« Nous sommes fiers d’avoir encouragé un organisme local qui vient en aide de façon concrète aux familles et aux gens dans le besoin. Chaque année notre groupe de Quirion Métal inc. soutient une cause qui nous tient à cœur. Quoi de mieux que de gagner et de se partager le montant avec nos 28 participants. Merci d’accomplir ce projet chaque année et comptez sur nous pour nos participations futures », a souligné Jean-Philippe Bolduc, représentant du groupe gagnant.

Par conséquent, le jumelé qui était en jeu est maintenant en vente. Pour toute information, veuillez contacter directement Moisson Beauce.