COVID-19: deux autres décès au CHSLD L'Assomption de Saint-Georges

La santé publique régionale signale 146 nouveaux cas et deux nouveaux décès par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches dans son bilan d'aujourd'hui. Les personnes décédées résidaient au CHLSD L’Assomption à Saint-Georges.

On enregistre sept décès dans cet établissement jusqu'à présent. Hier, la santé publique avait également annoncé la mort de deux résidents au CHSLD L'Assomption.

Même si on ne compte pas de nouveau cas dans le CHSLD aujourd'hui, on dénombre 30 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs.

Par ailleurs dans les trois MRC de la Beauce, on compte 65 nouveaux cas à la COVID-19.

Beauce-Sartigan connait la plus grande augmentation avec 32 nouveaux cas. Le nombre de cas actifs est de 380 (-10).

En Nouvelle-Beauce, on compte 17 nouvelles infections. Le nombre de cas actifs est de 173 (-4).

16 diagnostics de plus sont signalés dans Robert-Cliche où le nombre de cas actifs est de 118 (+5).

On répertorie dix nouveaux cas dans les Etchemins. Le nombre de cas actifs est de 68 (-5).

Les 146 cas d'aujourd'hui s'inscrivent dans une tendance à la stabilité que la région connait cette semaine. En effet, l'augmentation la plus élevée de la dernière semaine a été connue jeudi avec 171 nouveaux cas.

Les données sur les hospitalisations et les soins intensifs sont stables en Chaudière-Appalaches depuis hier. On compte toujours 36 personnes hospitalisées, dont 13 en soins intensifs.

La région administrative enregistre 312 décès en raison de la COVD-19 jusqu'à présent. Le nombre de cas total est de 16 094.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 897 329

Beauce-Sartigan : 3 285 380 (-10)

Nouvelle-Beauce : 1 734 173 (-4)

Appalaches : 1 491 66

Robert-Cliche : 1 301 118 (+5)

Bellechasse : 1 164 131

Lotbinière : 924 74

Etchemins : 594 68 (-5)

Montmagny : 518 44

L'Islet : 186 14

TOTAL : 16 094 (+146) 1 397 (-23) DÉCÈS: 312 (+2)

Hier, 4 724 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 140 396 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 32,2 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Rappelons qu'entre le 24 et le 27 avril, tous les résidents éligibles des 29 CHSLD et 5 CHSLD privés conventionnés de Chaudière-Appalaches reçoivent l'offre de vaccination de la deuxième dose.

Situation dans les établissements pour aînés de la Beauce

CHSLD de Beauceville : Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges : Aucun nouveau cas. On dénombre 30 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi que sept décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins : Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper : Un nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges: Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce : Deux nouveaux cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière : Aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

1 106 nouveaux cas, pour un total de 343 794 personnes infectées;

321 667 personnes rétablies;

13 nouveaux décès - mais un total de 9 est annoncé en raison de 4 décès non attribuables à la COVID-19 - pour un total de 10 869 décès -, soit : 3 décès dans les 24 dernières heures, 7 décès entre le 17 et le 22 avril, 3 décès avant le 17 avril,

662 hospitalisations, soit une diminution de 22 par rapport à la veille;

181 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 9 par rapport à la veille;

40 928 prélèvements réalisés le 22 avril.

Vaccination