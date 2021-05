COVID-19 : 32 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches

Il y a une légère remontée du nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dans le bilan de la santé publique régionale, avec 32 signalements.

Cela porte le compte total de personnes infectées depuis le début de la pandémie à 18 709. Le nombre de cas actifs atteint présentement 398 (-19).

Le CISSS régional dénombre 29 hospitalisations, dont huit personnes aux soins intensifs.

Aucun nouveau décès n'a été rapporté aujourd'hui. Par contre, signalons un mort au CHSLD de Beauceville ce dimanche 23 mai, en rapport avec le virus.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 318 81 60 %

Beauce-Sartigan : 4 044 69 (-6) 54 %

Nouvelle-Beauce : 1 946 35 (0) 52 %

Appalaches : 1 744 45 60 %

Robert-Cliche : 1 586 37 (-3) 53 %

Bellechasse : 1 336 33 53 %

Lotbinière : 1 030 28 50 %

Etchemins : 721 13 (+2) 57 %

Montmagny : 700 38 65 %

L'Islet : 284 19 61 %

TOTAL : 18 709 (+32) 398 (-19) 57,2%

DÉCÈS: 348 (0)

Hier, 7 198 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 268 393 à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 57,2 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situations dans les établissements de la Beauce

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 13 décès cumulatifs.

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 346 nouveaux cas, pour un total de 368 155 personnes infectées;

- 351 689 personnes rétablies;

- six nouveaux décès, pour un total de 11 101 décès, soit aucun décès dans les 24 dernières heures et six décès entre le 18 et le 23 mai;

- 415 hospitalisations, soit une diminution de neuf par rapport à la veille;

- 101 personnes aux soins intensifs, soit une diminution d'une par rapport à la veille;

- 16 942 prélèvements réalisés le 23 mai.

Pour ce qui est de la vaccination:

- 54 447 doses administrées s'ajoutent, soit 50 934 doses dans les dernières 24 heures et 3 513 doses avant le 24 mai, pour un total de 5 051 681;

- 5 829 449 doses reçues au total.

Cette semaine, aucune nouvelle livraison n'est prévue. Les 47 970 doses de Pfizer attendues aujourd'hui seront plutôt reçues demain. Ces doses viendront compléter la livraison reçue jeudi dernier.