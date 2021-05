Parrainage Jeunesse lance la campagne #Tucomptespourmoi

L’organisme Parrainage Jeunesse a lancé aujourd’hui sa campagne de sensibilisation et de financement #Tucomptespourmoi pour souligner l’importance de maintenir les liens sociaux dans ce contexte de pandémie.

Celle-ci vise aussi à recueillir des dons auprès de la population du 1er au 30 juin afin d’aider l’organisme à soutenir sa mission et remporter le lot de 20 000 $ dans le cadre du Grand défi caritatif canadien sur CanaDon.

« En tant qu’organisme de mentorat jeunesse impliqué dans son milieu, nous voulons faire prendre conscience de l’importance à la population de maintenir des liens sociaux. Il faut être solidaire à son prochain et tout particulièrement à nos jeunes, parce que c’est devenu plus que jamais un véritable enjeu de société et de santé publique », insiste Guy Maheux, président de l’organisme.

Parrainage Jeunesse invite donc les gens à utiliser l'expression #Tucomptespourmoi afin de publier des témoignages d’amitié sur les réseaux sociaux (écrits ou vidéo) aux personnes qui comptent à leurs yeux.

Les gens peuvent également utiliser le filtre photo Facebook de la campagne mis à leur disposition pour propager la campagne. Ceux qui ne sont pas à l’aise avec la technologie et les réseaux sociaux peuvent le faire par téléphone, par textos et même par courrier.

« Depuis 15 mois, nous sommes à même de constater les effets dévastateurs de cette situation pour tous. Nous devons être solidaires plus que jamais. C’est pourquoi nous lançons cette vague d’amitié dans la région pour que chacun d’entre vous maintienne des liens sociaux avec les gens qui comptent pour vous. Nous invitons aussi les entreprises à faire la reconnaissance de leurs employés pendant cette période», ajoute Jean-François Fecteau, directeur général de l’organisme.

Aidez Parrainage Jeunesse à remporter 20 000 $

En juin, Parrainage Jeunesse recueillera des dons dans le cadre du Grand défi caritatif canadien via CanaDon. Chaque dollar amassé donne une chance à l'organisme de remporter le lot de 20 000 $ qui sera tiré au hasard le 1er juillet prochain. Pour donner, les gens doivent se rendre sur déficaritatif.ca et sélectionner Parrainage Jeunesse.

Les fonds recueillis par Parrainage Jeunesse permettront de bonifier les services d’accompagnements aux jeunes inscrits à son programme de mentorat ainsi que les familles desservies par son Service d’entraide Mamie-Soleil. Ce dernier service est un réseau de bénévoles qui offre du répit-gardiennage, du soutien et du partage de vécus à des familles ayant des besoins particuliers après la naissance d’un enfant.

Distribution de cadres photo aimantés

Chacun des bénévoles et des enfants inscrits auprès de Parrainage Jeunesse recevront aussi un cadre aimanté à l’effigie de la campagne afin de favoriser les occasions de rapprochements entre eux. L’organisme a fait produire plus de 400 exemplaires de ces objets promotionnels pour en distribuer également aux donateurs sur CanaDon ainsi qu’à ses précieux partenaires.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de Parrainage Jeunesse.