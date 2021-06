COVID-19: 28 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, dont 16 en Beauce-Etchemin

Le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches enregistre aujourd'hui 28 nouveaux cas de COVID-19 dans la région administrative, dont 16 en Beauce-Etchemins.

En Nouvelle-Beauce et en Robert-cliche, on compte six nouveaux cas. Tandis qu'on ne dénombre qu'une nouvelle infection en Beauce-Sartigan.

Du côté des Etchemins, il y a trois cas de plus ce jour.

Le nombre d'hospitalisations sur le territoire de Chaudière-Appalaches est à 24 (+1) avec cinq personnes sont aux soins intensifs (-2).

Les cas actifs sont de 280 (-12).

Aucun nouveau décès n'est enregistré aujourd'hui.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 5 351 45

Beauce-Sartigan : 4 081 (+1) 61 (+1)

Nouvelle-Beauce : 1 988 (+6) 43 (-4)

Appalaches : 1 766 30

Robert-Cliche : 1 604 (+6) 22 (+2)

Bellechasse : 1 350 16

Lotbinière : 1 041 16

Etchemins : 735 (+3) 16 (+3)

Montmagny : 713 16

L'Islet : 297 15

TOTAL : 18 926 (+28) 280 (-12) DÉCÈS: 351 (0)

Hier, 4 239 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 300 802 doses administrées à ce jour. Le CISSS a informé que les données sur la couverture vaccinale de la population de Chaudière-Appalaches ne sont pas disponibles aujourd’hui.

Situations dans les établissements de la Beauce

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Centre Curé Larochelle

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 208 nouveaux cas, pour un total de 370 527 personnes infectées;

- 355 785 personnes rétablies;

- cinq nouveaux décès, pour un total de 11 133, soit un décès dans les 24 dernières heures, trois décès entre le 25 et le 30 mai, et un décès à une date inconnue;

- 354 hospitalisations, soit une diminution de 8 par rapport à la veille;

- 86 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille;

- 17 108 prélèvements réalisés le 30 mai.

Pour ce qui est de la vaccination:

- 65 917 doses administrées s'ajoutent, pour un cumulatif de 5 648 992 doses.

- 6 376 347 doses reçues au total.

Hier, 489 228 des 540 540 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été livrées dans les régions alors que 90 500 doses de Moderna sont toujours attendues au cours de la semaine.